Luciano Spalletti ha ricordato durante la conferenza stampa pre Napoli-Sampdoria Giulia Tramontano: “Era molto tifosa del Napoli”. Il tecnico, ormai vicino all’addio, rende omaggio alla giovane vittima: “Chi pensa di risolvere le cose con la violenza è un perdente”.

Anche Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, ha voluto rendere omaggio Giulia Tramontano la giovane uccisa dal fidanzato a Senago, originaria di Sant’Antimo. In conferenza stampa l’allenatore campione d’Italia si sofferma sul femminicidio: “Chi uccide una donna confessa la sua vigliaccheria”.

Luciano Spalletti in conferenza su Giulia Tramontano: “Immaginiamo la mamma e il figlio andare al Maradona”

Luciano Spalletti, tecnico del Napoli campione d’Italia, domani guiderà gli azzurri al Maradona contro la Sampdoria nell’ultima gara di questo campionato. Al termine della partita contro la Doria già retrocessa, i partenopei festeggeranno con la premiazione e la consegna del trofeo il titolo di Campioni d’Italia, in uno stadio tutto esaurito e pronto all’ennesima festa.

Un pensiero però, oltre i festeggiamenti, da parte di Spalletti e sicuramente da parte di tutti i tifosi, andrà è a Giulia Tramontana. Durante quella che è stata sicuramente una conferenza stampa intensa, Spalletti si è soffermato sul caso di femminicidio. La giovane donna uccisa dal fidanzato a Senago infatti era originaria di Sant’Antimo ed era una grande tifosa del Napoli. Una notizia, quella della morte della ragazza che ha sicuramente sconvolto il Paese in queste ore, toccando anche il mondo dello sport.

Anche il tecnico, ormai vicino all’addio, in conferenza stampa sollecitato dai giornalisti ha voluto ricordare la 29enne parlando del femminicidio e rendendole omaggio. Spalletti ha commentato il “vile” atto che “con la sua malvagità ha cancellato una storia che meritava di essere vissuta”. Domani l’allenatore porterà con se la giovane uccisa al Maradona: “Saranno con noi allo stadio domani. Chi pensa di potere risolvere le cose con la violenza è un perdente senza futuro“.

La cerimonia a Sant’Antimo mercoledì 7 giugno

La cerimonia per Giulia a Sant’Antimo, frazione della città metropolitana di Napoli, si terrà mercoledì 7 giugno. La donna aveva ancora legami molto stretti con il suo paese d’origine, come testimonia la gente del luogo. Tutta la comunità ha espresso grande solidarietà alla famiglia e ha ricordato in queste ore tramite la stampa una giovane Giulia che prima di lasciare la Campania per la Lombardia si era fatta conoscere da tutti, vieni, commercianti, abitanti del luogo, e volere bene.

Il Paese proclamerà lutto cittadino, e tutte le manifestazioni verranno annullate quel giorno in segno di rispetto e vicinanza al lutto.