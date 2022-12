Alberi di limone, come proteggerli dal freddo dell’inverno: il parere degli esperti

Avete mai pensato a come proteggere gli alberi di limone dal gelo e dal freddo dell’inverno? I giardinieri ci danno ottimi consigli.

Gli alberi di limone sono belli e profumati, con quel colore giallo intenso che inebria il balcone e il giardino. Sono tipologie che fanno parte della tradizione italiana con alcuni esemplari che sono famosi in ogni parte del mondo. Ovviamente, per aver degli alberi di limone è necessario conoscerne caratteristiche e anche modalità di mantenimento: ma durante l’inverno come si possono proteggere dal freddo e dal gelo? I vivaisti ci danno qualche consiglio.

Pianta del limone: quali sono le temperature minime da considerare?

Tutte le piante di agrumi temono il gelo e l’inverno dalle temperature molto basse, per questo motivo di norma si coltivano i limoni nelle zone del Sud dove gli inverni sono più miti. Tuttavia, ci possono essere delle piante di limone anche in altre zone oppure potrebbe accadere un inverno gelido da contrastare.

Se le temperature scendono vicino allo zero o al di sotto di questa temperatura, i rami si rovinano pian piano e portano alla morte certa della pianta. In linea generale, questa tipologia di pianta andrebbe coltivata in vaso così che possa essere spostata durante l’inverno in luogo chiudo. La temperatura non dovrebbe mai scendere sotto i 4°C, al fine di non incorrere in problemi di vario genere.

Facciamo chiarezza?

Dai 4° sino agli 0° il limone può incorrere nella perdita delle foglie ed è un comportamento anomalo. Questa azione porta la pianta al disagio e al danno definitivo. Durante la primavera si potrebbe riprendere, ma solo grazie a mani esperte e ad una concimazione corretta;

Se la temperatura scende sino a -3° allora la pianta inizierà a perdere le sue foglie e i danni saranno maggiore, sino al mancato sviluppo dei fiori. Recuperarla potrebbe non essere facile;

Se la temperatura supera i -3°C in poco tempo la pianta si ghiaccerà e nel breve tempo sarà dichiarata la sua morte.

Come proteggere le piante del limone dall’inverno?

È quindi molto importante che le piante del limone vengano protette dal gelo dell’inverno, oltre che dagli sbalzi di temperatura. La prima cosa da fare è arricchire il terreno con un concime che sia ricco di sostanze organiche come Micorrize e Trichoderma.

Subito dopo si potrà pensare a protezioni di vario tipo, come:

Spostare la pianta in luogo protetto esposta a sud e con la luce diretta

Ripararla dai venti freddi di bora e tramontana

Alzare la corteccia per proteggerla, posizionando un asse di legno sotto il vaso