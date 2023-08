L’iPhone non si carica? Ecco come risolvere il problema

By

Qualche pratica soluzione per risolvere i problemi legati a un iPhone che non si carica, senza andare in panico.

Siamo diventati così dipendenti dai nostri telefoni per le attività quotidiane che un iPhone che non si ricarica può diventare un grosso problema. Fortunatamente, nella maggior parte dei casi, l‘iPhone non si carica a causa di un problema molto semplice che può essere risolto con una soluzione altrettanto semplice. Prima di farvi prendere dal panico, ecco le azioni da attuare qualora si presenti questo fastidioso inghippo.

Perché l’iPhone non si carica?

Esistono diversi motivi per i quali la batteria di un iPhone non si carica. La cosa positiva è che, nella maggior parte di casi, tale problema è di facile risoluzione.

Il problema, infatti, potrebbe essere legato è un cavo o un adattatore di ricarica difettosi. Nella maggior parte di questi frangenti, potete semplicemente cambiare il cavo o provare la ricarica wireless.

Potrebbe esserci, inoltre, polvere nella porta di ricarica, una presa/fonte di alimentazione difettosa e problemi del software.

Problemi di ricarica meno comuni sono causati da danni fisici dell’iPhone, da una batteria più vecchia che non mantiene la carica e dall’utilizzo di accessori iPhone incompatibili.

Provare una fonte di alimentazione diversa per caricare l’iPhone

Sembra scontato, ma non lo è. Molte prese e power bank difettosi possono avere delle incompatibilità con le fonti di alimentazioni. Pertanto, è bene provare più prese, per escludere problemi legati allo smartphone.

Provate a caricare il telefono utilizzando una porta USB del computer o in auto utilizzando il caricabatteria per auto.

Controllare il cavo di ricarica e l’adattatore dell’iPhone

È molto più probabile che il cavo di ricarica dell’iPhone si usuri e smetta di funzionare.

Cerca segni di danni al cavo: sfilacciamenti, fili esposti o macchie scure attorno ai connettori. Anche se non sono presenti segni visibili di danni sul cavo di ricarica, provate a caricare l’iPhone con un cavo diverso per vedere se questa soluzione risolve i problemi di ricarica.

Pulire la porta della ricarica

Non importa dove si tenga il proprio iPhone, se in tasca, borsa, zaino. La sua piccola porta di ricarica è una calamita per polvere e sporco.

I pelucchi possono accumularsi in questa piccola apertura e ostacolare la connessione tra il cavo di ricarica e l’iPhone.

Pulite attentamente la porta di ricarica con uno stuzzicadenti di legno o spruzzate aria compressa nella porta per eliminare i detriti. Non utilizzate una graffetta, poiché potrebbe danneggiare i delicati pin nella porta di ricarica. Inoltre, evitate l’uso di liquidi contenenti alcol.

Controllare la funzione di ricarica ottimizzata della batteria

Se notate che l’iPhone ha smesso di caricarsi all’80%, non c’è bisogno di stressarsi. A partire da iOS 13, esiste una funzionalità volta a prolungare la durata della batteria ossia Ricarica ottimizzata della batteria. Controllate in Impostazioni > Batteria > Stato della batteria.

Provare a caricare l’iPhone in modalità wireless

Se avete un iPhone 8 o un modello più recente, potete caricare il telefono in modalità wireless. Per connettere lo smartphone a un caricabatterie wireless, seguite questi passaggi:

Collegare il caricabatterie a una fonte di alimentazione;

Posizionare il caricabatterie su una superficie piana o nella posizione indicata dal produttore;

Posizionare l’iPhone sul caricabatterie e rivolgere il display verso l’alto. Dovrebbero essere necessari alcuni secondi prima che lo smartphone inizi a caricarsi;

Riavviare.

A volte un semplice riavvio è tutto ciò di cui l’iPhone ha bisogno per eliminare eventuali problemi del software e riportarlo allo status quo ante.

Tenete premuto il pulsante di accensione e uno dei pulsanti del volume finché sullo schermo non è visualizzata l’opzione “Scorri per spegnere“.

Scorrete il cursore verso destra per spegnere il telefono. Attendete qualche minuto, quindi tenete premuto il pulsante di accensione per riaccendere l’iPhone.

Assicurarsi che il software sia aggiornato

Sebbene non sia un problema comune, a volte il software obsoleto può interferire con la capacità del telefono di gestire attività di base come la ricarica quando è collegato. Per escludere questo problema, assicuratevi che sul vostro iPhone sia installata la versione più recente del sistema operativo iOS.

Aprite iPhone e andate su Impostazioni ;

; Tocca “Generale” e poi vai su “Aggiornamento software“.

Se gli Aggiornamenti automatici sono attivati, vedrete un messaggio che vi informa in merito alla versione di iOS state utilizzando e se è aggiornata.

Se gli aggiornamenti sono disattivati, toccate “Aggiornamenti automatici” e quando è visualizzata la schermata successiva, attivate “Scarica aggiornamenti iOS” e “Installa aggiornamenti iOS“. Una volta aggiornato l’iPhone, collegatelo e attendete che si carichi.

Eseguire un hard reset

Se l’iPhone continua a non caricarsi, potete provare un hard reset. Questa operazione è un po’ più complicata, in quanto la stessa riavvia completamente il processore e richiede un po’ più tempo di un semplice reset.

Se utilizzate iOS 16 o versioni successive, ecco come eseguire un hard reset:

Premere e rilasciare rapidamente il pulsante di aumento del volume;

Premere e rilasciare rapidamente il pulsante di riduzione del volume;

Tenere premuto il pulsante laterale;

Quando viene visualizzato il logo Apple, rilasciate il pulsante laterale. Una volta terminato il riavvio, provate a caricarlo di nuovo.

Ripristinare le impostazioni

L’ultimo passaggio da effettuare, prima di rivolgersi a un centro assistenza, è quello di ripristinare le impostazioni.

Le impostazioni personalizzate dell’iPhone saranno cancellate, ma tutti i vostri dati (foto, app, video e musica) non saranno alteratiu. Ecco come ripristinare le impostazioni:

Aprire iPhone e toccare “ Impostazioni “;

“; Toccare “ Generale “;

“; Toccare “Ripristina” e seleziona “Ripristina tutte le impostazioni“;

Dare all’iPhone la possibilità di resettarsi e riprovare a ricaricarlo.

Verificare la presenza di danni fisici e cercare assistenza professionale

Se avete provato tutti i passaggi sopra descritti e non riuscite ancora a caricare il vostro iPhone, forse il problema risiede nella batteria che, in fin dei conti, potrebbe essere difettosa.

Inoltre, anche l’iPhone potrebbe essere danneggiato. Forse il telefono è caduto troppe volte, ha subito danni causati dall’acqua o i pin del connettore si soono piegati.

Se sospettate che abbia dei problemi hardware, rivolgetevi al supporto Apple o recatevi in un centro assistenza Apple autorizzato per far diagnosticare e riparare lo smartphone da un professionista.