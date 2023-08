US Open, domani il derby Sinner-Sonego: le altre gare dei tennisti italiani

Domani il derby Sinner-Sonego alle ore 17:00. Gli US Open continuano anche per Berrettini e Arnaldi impegnati domani nel secondo turno.

Inizia bene Jannik Sinner agli US Open. L’altoatesino batte un Hanfmann mai in partita, e adesso dovrà vedersela con l’amico Lorenzo Sonego, per l’ennesimo derby italiano autorevole di questa stagione tennistica. Gli altri risultati dei tennisti azzurri e le prossime gare.

US Open, domani il derby con Sonego: vittoria netta di Sinner contro Hanfmann

Anche Sinner inizia bene gli US Open. A New York il tennista numero 6 del mondo batte Hanfmann come da pronostico. Il tedesco mai in gara perisce tennisticamenete sotto i colpi di un Jannik Sinner perfetto anche sul cemento, poi la gara va avanti col pilota automatico fino all’ultimo set. Sarà 6-3 6-1 6-1 alla fine il punteggio in 2 ore di gioco.

Molto bravo l’altoatesino a sfruttare i momenti giusti dove affondare il colpo, e a rompere il ghiaccio con l’ultimo Slam della stagione senza particolari affanni. Ottimo esordio, ma la strada rimane ancora lunga per Sinner, che a onor del vero sul finale qualche errore lo ha anche commesso. Certo, considerando il larghissimo vantaggio, un piccolo calo di concentrazione era quasi fisiologico, ma il livello del suo tennis dovrà per forza di cose alzarsi man mano che il torneo andrà avanti.

Bisognerà lavorare sicuramente sul vecchio problema delle prime battute in campo. Troppo bassa la percentuale di oggi, sotto il 55% con ampi tratti di gara addirittura sotto il 50%. I successi di Jannik del resto sono arrivati, quelli importanti, anche grazie alla battuta e su questo dovrà lavorare il 22enne di San Candido.

Tornando alle fasi salienti della gara, la resa da parte del tedesco è arrivata al terzo set, dove il calo è stato sia fisico che mentale. Troppa la differenza sul campo, evidenziata dagli errori del quinto game. Sul 2-2 infatti sono state tre le palle break per Sinner, che una volta preso vantaggio ha potuto tirare i remi in barca e si è fatto trasportare dalla corrente sul 3-1.

Sono state in totale 15 le palle break della gara, con 6 battute strappate da parte di Sinner. Hanfmann invece ne ha avute a disposizione 4, di cui tre all’inizio del terzo set – a giochi ormai quasi compromessi – ma senza riuscirne a convertire in break nessuna.

Adesso il derby italiano Sinner-Sonego

Come ampiamente pronosticato, il secondo turno ha messo di fronte Lorenzo Sonego e Jannik Sinner. I due si incontrano domani alle ore 17:00. Sono amici, Lorenzo e Jannik, spesso hanno duettato in ATP Devis Cup. L’altoatesino sta preparando uno speciale allenamento per sfruttare i punti deboli del collega come da lui stesso dichiarato: “Sono felice di affrontarlo di nuovo. Non vedo l’ora. Ho un giorno di riposo e lavoreremo su un paio di cose che spero possano aiutarmi il giorno dopo”.

Domani scenderanno in campo anche Arnaldi e Berrettini, rispettivamente contro i francesi Fils e Rinderknech. Entrambi avevano agevolmente passato il primo turno contro Kubler e Humbert, mentre Cecchinato sempre lo scorso 29 agosto si era arreso perdendo 3-0 contro Safiullin.