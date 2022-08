L’industriale Alberto Balocco ucciso da un fulmine insieme ad un amico

Nel pomeriggio in Provincia di Torino, in Val Chisone, Alberto Balocco e Davide Vigo, un suo amico, vengono colpiti da un fulmine mentre erano in bici. Per i due non vi è stato scampo sono, forse, morti sul colpo ritrovati da lì a poco da un automobilista di passaggio.

Una vera e propria tragedia consumatasi nel territorio del Comune di Pragelato in provincia di Torino. I due amici Alberto Baloccco e Davide Vigo erano in mountain bike stavano cercando di raggiungere la vetta dell’Assietta.

L’Assietta è un colle brullo che domina un ripido vallone, una strada sferrata da cui è possibile godere di panorami mozzafiato. Una strada di montagna che porta al Sestriere con diversi valichi tutti al di sopra dei 2000 metri. Per questo in inverno è prevista la chiusura della strada.

Il percorso, però, in estate è altamente spettacolare ed è frequentato da ciclisti amatoriali. E’ proprio su quel percorso che si svolge la gara per amatori di MTB: il Tour dell’Assietta.

Oggi, però, pur essendo estate un venerdì di fine Agosto, un violento temporale si sta abbattendo sulla zona, un evento climatico estremo, termine sempre più ricorrente oggi.

La cronaca della tragedia

I due ciclisti mentre erano intenti nella loro scalata sono stati, evidentemente, colpiti da un fulmine. E’ stato, infatti, un automobilista di passaggio a rinvenire i due corpi e chiamare i soccorsi.

Non c’è stato nulla da fare per l’industriale Alberto Balocco presidente e amministratore delegato della famosa, omonima, industria dolciaria. Stroncato a 56 anni da un fulmine mentre era in bici con il suo amico, anche egli morto, Davide Vigo 55 anni di Torino ma residente in Lussemburgo.

Sul posto allertati sono arrivati il personale del 118 ed il soccorso alpino, inutili i tentativi di rianimazione. Inutile anche l’arrivo dell’elisoccorso, nonostante le condizioni meteo proibitive, l’eliambulanza è riuscita ad atterrare ma anche in questo caso le manovre di rianimazione cardiocircolatoria messe in atto dell’equipe medica sono risultate vane.

Il personale medico assieme ai carabinieri accorsi sul luogo hanno solo potuto constatare la morte dei due sventurati ciclisti.

Chi era Balocco

Balocco che lascia una moglie e tre figli aveva proprio ieri compiuto i 56 anni di età. Ad inizio Luglio era stato il papà a morire all’età di 91 anni. La loro azienda nota per il panettone mandorlato, per biscotti ed altri prodotti dolciari sorge nel Cuneese a Fossano e conta più di 500 dipendenti. L’industriale, scomparso oggi, la guidava da anni insieme alla sorella.

Dario Tallone il Sindaco di Fossano parla di una notizia drammatica e di un giorno di dolore per l’intera comunità.