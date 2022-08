Barak-Fiorentina, ecco l’ufficialità!

Dopo aver conquistato la qualificazione alla fase finale della Conference League la Fiorentina ufficializza Antonin Barak, acquisto importante che aggiunge fantasia ed imprevedibilità alla squadra di Vincenzo Italiano



Grande colpo di mercato di Rocco Commisso che chiude l’operazione Antonin Barak con il Verona sulla base di un prestito oneroso a 1,5 milioni di euro con diritto di riscatto, che può diventare obbligo al verificarsi di determinate condizioni, fissato a 10 milioni di euro più ulteriori di bonus.

Antonin Barak è stato uno delle rivelazioni della scorsa stagione di Serie A ed il suo acquisto porta la Fiorentina a rinforzare ulteriormente un attacco che con l’arrivo del cieco e di Luka Jovic sembra ora veramente competitivo per disputare un grande campionato ed arrivare fino in fondo in Conference League.



Fiorentina, ecco Antonin Barak

Era il grande obiettivo di mercato di Vincenzo Italiano e la società viola ha deciso di esaudire la richiesta del proprio allenatore portando a Firenze il talento del Verona.

Per la riuscita dell’affare è stata fondamentale la volontà del centrocampista cieco che ha fin da subito dato la priorità alla Fiorentina spingendo il Verona ad accettare la proposta fatta da Rocco Commisso.



Barak è un trequartista di grande fantasia che nell’ultima stagione di Serie A ha dimostrato di essere decisivo sotto rete grazie alla capacità di inserirsi sfruttando una buona fisicità ed un’ottima tecnica di base.

Vincenzo Italiano potrà impiegare Antonin Barak sia come trequartista che come attaccante esterno, il centrocampista cieco è infatti molto versatile e può dare nuove soluzioni allo schema tattico del club viola.

Con la maglia del Verona inoltre, Barak ha dimostrato di essere anche uno specialista dei calci piazzati, bravo sia come rigorista che all’occorrenza come battitore dei calci di punizione dal limite.

Barak ha scelto di indossare la maglia numero 72 e sarà già nella lista dei convocati per la delicata sfida interna contro il Napoli di Luciano Spalletti con Vincenzo Italiano che potrebbe farlo esordire nella ripresa davanti ai suoi nuovi tifosi.

Grande entusiasmo per i tifosi viola che sognano una squadra finalmente competitiva e costruita con grande passione da parte della dirigenza.

Dopo la cessione di Dusan Vlahovic il club toscano ha investito il ricavato sul calciomercato portando a Firenze sia Luka Jovic che, appunto, Antonin Barak.

Tutto pronto per la supersfida di domenica contro il Napoli, la Fiorentina sogna una grande notte con un Antonin Barak in più a disposizione.