Libererà tutti i tuoi fiori e le piante dai parassiti: mai avuti così rigogliosi

By

Ci sono dei metodi naturali che risolvono il problema dei parassiti dei fiori e delle piante. Evitate di usare i pesticidi!

Per coloro che amano prendersi cura delle proprie piante da interno e hanno un talento per il giardinaggio, non è raro incontrare una situazione particolare.

Piccoli insetti che non recano alcun danno per l’uomo, ma sono pericolosi per le piante, spesso trovano la loro strada sulle foglie e sugli steli.

Questi insetti, noti come afidi o pidocchi, possono rappresentare un grave ostacolo per chi ha investito tempo, impegno e passione nella coltivazione del proprio orto domestico.

La presenza di questi parassiti è un evento frequente e può facilmente far deragliare tutto il duro lavoro che è stato fatto per creare una bellissima oasi indoor.

Per fortuna, la questione dei parassiti delle piante non è un ostacolo impossibile da superare.

In realtà esistono diversi metodi e accorgimenti che possono essere messi in atto per eliminare questi parassiti in modo semplice ed efficace. Di seguito, troverai una guida completa che delinea tutto ciò che devi sapere.

Parassiti delle piante: quali sono?

Esistono numerosi tipi di insetti che possono rappresentare una minaccia per le piante e gli afidi sono tra i più noti.

Questi insetti emipteri sono tipicamente minuscoli, misurano tra 1 e 3 millimetri di dimensione, con una struttura corporea delicata.

Possono o meno avere ali e possedere un apparato boccale in grado di perforare e/o aspirare fluidi.

Gli afidi sono dannosi per le piante perché si nutrono della linfa delle piante sia coltivate che selvatiche, e sono particolarmente dannosi per fave e meli.

Possedere rose può diventare un incubo a causa della loro tendenza a diffondersi e ad intaccare altre specie vegetali nelle vicinanze.

Rilevare un’infestazione di afidi è un compito relativamente facile che può essere svolto con una rapida ispezione visiva.

Questi parassiti consumano la linfa delle piante, che influisce sulla salute generale e sulla vivacità del fogliame, inclusi colore e forma.

Un esame superficiale delle gemme e delle foglie ad occhio nudo è di solito sufficiente per identificare il problema.

Tuttavia, è importante notare che il loro aspetto può ingannare i coltivatori. Mentre di solito appaiono in tonalità marroni, gialle o nere, alcuni afidi possono essere verdi, il che li rende più difficili da rilevare poiché si fondono perfettamente con le foglie a cui si attaccano.

I rischi

Ci sono vari rischi che gli appassionati di colture domestiche dovrebbero considerare e gli afidi non sono l’unico.

I bruchi sono un altro rischio da non sottovalutare, in quanto possono consumare rapidamente intere piante o rami.

In genere, iniziano mordicchiando una piccola foglia e poi procedono verso altre parti della pianta e gli esemplari vicini.

Questo tipo di parassita predilige il fogliame tenero e dolce, in particolare le foglie di basilico e lattuga.

I bruchi sono difficili da individuare poiché spesso si confondono con la pianta di cui si nutrono, avendo un colore verde esattamente identico al loro ospite.

Le cimici rappresentano una vera minaccia per le piante, in particolare con la cimice asiatica che rappresenta la minaccia più grave.

Nonostante le sue piccole dimensioni, questo parassita può avere un effetto catastrofico, in particolare per gli agricoltori.

Quando presenti, è importante puntare sulle piante da frutto, come pesche, pere e mele. La cimice asiatica si distingue dalla sua controparte europea, in quanto colpisce non solo le foglie ma anche fiori, verdure e frutta.

L’insetto provoca la necrosi, succhiando la linfa dalle piante, contribuendo infine all’avvizzimento della pianta.

L’attacco della cimice alla base delle gemme può portare al disseccamento della pianta, con ripercussioni profondamente negative sulla buona riuscita del raccolto. Vale la pena notare che la cimice asiatica si è diffusa anche in tutta Europa.

La cocciniglia, i ragni rossi e le mosche bianche

Non bisogna trascurare l’impatto della cocciniglia, una pianta parassita che ha la capacità di propagarsi solo in determinate condizioni climatiche.

Questo minuscolo insetto ama particolarmente i climi caldi e umidi e tende a scomparire quando piove.

Tuttavia, la proliferazione di cocciniglie nel tempo può comportare una notevole diminuzione dell’integrità strutturale della pianta.

Le mosche bianche, originarie delle regioni tropicali, prediligono i climi caldi e umidi, simili alle cocciniglie menzionate in precedenza.

Sono un problema comune nelle serre e nelle aree con laghi e sono noti per i danni che provocano alle piante di limoni.

Tuttavia, per quelli con piccoli giardini che includono piante ornamentali come begonie, gerani o orchidee, le mosche bianche possono essere un grosso problema.

La formazione di melata, una sostanza zuccherina che ingiallisce le foglie dove si posa la mosca bianca, è un chiaro segnale della loro presenza e può provocare la caduta delle foglie.

I ragni rossi, sebbene innocui per l’uomo, sono in realtà minuscoli acari che rientrano nella categoria degli insetti parassiti e possono causare danni significativi ai frutti e alle piante ornamentali di cui si nutrono per sopravvivere.

È importante notare che gli animali non sono l’unica minaccia per le piante, in quanto possono anche essere colpiti in modo significativo dalle infezioni fungine.

Un esempio di tale malattia è l’oidio, noto anche come polvere bianca, che si manifesta come una sostanza polverosa che ricopre la pianta, simile al talco.

Questa afflizione è tipicamente limitata alle piante da giardino all’aperto e non colpisce le piante da appartamento al coperto.

L’oidio è causato dalle spore di un tipo specifico di fungo chiamato oidio, che è invisibile ad occhio nudo e può essere diffuso attraverso la dispersione del vento.

Evitare l’uso dei pesticidi

A prima vista può sembrare logico utilizzare sostanze chimiche, come i pesticidi sintetici, per eliminare efficacemente i parassiti e impedirne la crescita continua.

Gli agricoltori usano agenti chimici per proteggere i loro raccolti dagli animali che rappresentano una minaccia significativa per la loro stabilità economica e l’uso di questi agenti è strettamente regolamentato dalla legge.

Il problema risiede nei ben noti effetti negativi di queste sostanze, che colpiscono vari livelli della società.

Questi inquinanti sono incredibilmente dannosi per l’ambiente e possono infiltrarsi nel terreno, filtrando successivamente nelle acque sotterranee.

Ciò rappresenta una minaccia significativa per tutti gli organismi viventi, soprattutto per un lungo periodo di tempo.

L’impatto negativo dei pesticidi, in particolare quelli sistemici, sull’organismo umano è stato più volte attestato a causa dei loro residui che rimangono sui prodotti agroalimentari.

Per fortuna, esistono rimedi naturali sicuri ed efficaci che possiamo utilizzare comodamente da casa e il prossimo capitolo illustrerà alcune di queste opzioni.

Trattamenti naturali per eliminare i parassiti dalle piante

Uno dei rimedi più diffusi per affrontare questo problema è l’utilizzo dell’olio di neem, un estratto naturale derivato dalla spremitura dei semi dell’albero di Neem.

Il componente chiave di questo olio è l’azadiractina, che elimina efficacemente alcuni parassiti come gli afidi, senza scoraggiare allo stesso tempo la presenza di insetti impollinatori, come le api, essenziali per la salute generale di fiori e piante.

Un’ulteriore risorsa vantaggiosa nel controllo dei parassiti è il Bacillus Thuringiensis, facilmente reperibile sul mercato.