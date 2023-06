Programmazione Rai, come cambia il palinsesto della televisione italiana

Stravolgimenti in Rai, con numerose novità che attendono i telespettatori già a partire da quest’estate. Stando ad indiscrezioni, Monica Maggioni potrebbe arrivare in sostituzione della dimissionaria Lucia Annunziata, mentre Serena Bortone dovrebbe con tutta probabilità lasciare il primo pomeriggio di Rai 1 alla ritrovata Caterina Balivo, ottenendo in cambio un programma domenicale nella fascia post Tg. Ma le novità inizieranno già da domani, con il Tg1 del mattino che avrà al suo interno uno spazio per il vignettista Osho, seguito da un segmento più leggero dedicato all’intrattenimento.

Novità in arrivo per i telespettatori Rai, tra ritorni, cancellazioni e ben poche conferme. Un palinsesto stravolto, quello della nuova televisione pubblica firmata Meloni. Si parte subito domani mattina, con il Tg1, che come voluto da Gian Marco Chiocci, già direttore di Adnkronos e ora anche direttore del telegiornale della rete ammiraglia. La fascia 7.30-8 sarà dedicata agli approfondimenti sulle principali notizie italiane e dall’estero, a cui seguirà uno spazio fisso del vignettista Osho. A seguire, un segmento più “soft” con ospiti del mondo dello spettacolo o dello sport. Intanto si fa largo l’ipotesi di Monica Maggioni al posto lasciato vacante di Lucia Annunziata. Serena Bortone dovrebbe lasciare il pomeriggio del primo canale a Caterina Balivo, mentre la domenica sera, orfana di Fabio Fazio, sarà riempita da Sigfrido Ranucci e il suo Report.

Rai, cambia tutto: sostituzioni e inaspettati ritorni

C’è molta curiosità circa la Rai che verrà, ovvero quella fortemente voluta dal governo Meloni, e che vedrà di sicuro stravolta la domenica di Rai3 che dovrà fare a meno di uno dei suoi programmi di punta, ovvero Che tempo che fa, con Fazio traslocato con tutta la sua squadra (Littizzetto e Lagerback incluse) in quel di Nove, andando a fare compagnia a Maurizio Crozza. A sostituirlo sarà Sigfrido Ranucci e il suo Report, con il segmento iniziale, Parole, che potrebbe essere affidato a Serena Bortone, la quale prenderebbe così il posto di Massimo Gramellini.

Quest’ultima a sua volta lascerebbe spazio nel pomeriggio di Rai1 a Caterina Balivo, la quale tornerebbe così dopo anni in pianta stabile a Viale Mazzini, occupandosi della fascia pomeridiana a lei molto congeniale. Ma non è tutto, poiché anche Mezz’ora in più, appuntamento del primo pomeriggio domenicale del terzo canale non rimarrebbe vuoto, nonostante l’addio di Lucia Annunziata: al suo posto si sta lavorando per farla sostituire dall’ex direttrice del Tg1 Monica Maggioni, ora all’offerta formativa.

Parte già da domani, invece, il nuovo telegiornale di Chiocci, direttore del Tg1, che vedrà la fascia delle 7.30-8 dedicata agli approfondimenti sulle principali notizie e uno spazio per il vignettista Osho (da lui già voluto a il Tempo quando ne era direttore), quindi alle 8 l’appuntamento con il telegiornale e a seguire, dalle 8.30, un segmento più leggero con ospiti del mondo dello spettacolo, intrattenimento e sport. Domani si parte con Amadeus, Pupi Avati, Gigi D’Alessio, Nek e Renga e l’intervista al patron di Tesla e Twitter Elon Musk, ricevuto pochi giorni fa da Giorgia Meloni a Palazzo Chigi. Volto nuovo dell’informazione su cui si punterà, Giorgia Cardinaletti.

E per quanto riguarda Rai 2? Non sembrano esserci dubbi sulla riconferma del programma pomeridiano di Pierluigi Diaco BellaMà, che tornerà come di consueto ogni pomeriggio a partire dalle 15. Salvo Sottile passerà quindi a Rai 3, lasciando il passo a Tiberio Timperi, nuovo padrone di casa de I fatti vostri assieme alla confermata Anna Falchi, mentre il suo posto a Mattino in famiglia verrà preso dal sempreverde Beppe Convertini.