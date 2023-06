Qual è l’università più grande d’Italia? Chi ha preso il primo posto in classifica

È questa l’università più grande d’Italia e i fattori la portano a raggiungere il podio: quali sono le caratteristiche e qual è?

L’Italia vanta alcune delle università migliori nel mondo, infatti sono moltissimi gli studenti stranieri che arrivano per frequentarle. Tra queste, una in particolare non è passata inosservata e ha raggiunto il podio. Questa è infatti considerata come l’università più grande d’Italia ma non in termini di iscrizioni. Facciamo chiarezza?

Qual è l’Università più grande d’Italia?

L’università più grande d’Italia non è al Nord come tutti potrebbero pensare, bensì al Sud in una delle regioni più belle. Si tratta dell’Università della Calabria sita sulle colline di Rende vicino a Cosenza.

Studiata specificatamente per offrire ai suoi studenti una esperienza meravigliosa. Si parla di un ateneo con un’area vasta di 200 ettari e ben 120 laboratori, 2.500 posti per dormire che sono stati suddivisi in vari quartieri. Poi gli studenti e i professori si avvalgono di 5 mense, 2 cinema e 2 teatri. L’accento è anche sulla biblioteca e sul sistema denominato il più grande e organizzato di tutto il Sud Italia.

Come si legge su Repubblica, l’università offre anche un orto botanico e il centro sportivo. In questo piccolo villaggio non manca la Guardia Medica e il servizio 118 attivo. Ancora? Assolutamente sì, con il polo d’infanzia e l’area dedicate alle StartUp innovative che attendono solo di essere ideate e distribuite. Insomma, i servizi sono tantissimi e questa piccola città offre agli studenti un posto dove imparare e trovare il loro punto nel mondo.

Grande orgoglio per la Calabria

È un grande orgoglio per la Calabria e per tutta l’Italia. Il rettore Nicola Leone durante l’intervista – come si legge su Repubblica – ha raccontato di come durante il lockdown siano riusciti ad organizzarsi al meglio con la didattica online. Inoltre hanno vissuto il Campus a 360° con tutto a disposizione.

Questo è un Campus che rimanda ai College inglesi di tanti anni fa, con quello spirito di famiglia e grande attenzione al futuro.

Studiare in questo posto è come entrare in un mondo diverso dal solito, una università che pensa allo studente e al suo benessere. Non solo metodi di studio avanzati, ma spazi dove la creatività e l’ingegno sono sempre al primo posto. Una realtà consolidata con a disposizione 200 ettari con posizione strategica sulle colline.

È importante stare bene mentre si studia e si pensa al proprio futuro. Secondo quando riportato questa è una realtà che sta sicuramente dando a tutte le altre università modo di reinventarsi. Gli studenti non devono solo aver voglia di studiare e imparare, ma anche condividere ed essere parte di un grande gruppo. Se poi ci sono i prati e le colline a rendere tutto più piacevole, anche lo studio diventa meno pensante e divertente.