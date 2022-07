“L’ha tradita”, scandalo in famiglia Berlusconi: sgamato mentre bacia un’altra | FOTO

C’è stato un piccolo terremoto in casa Berlusconi: ci sarebbe un tradimento all’orizzonte che i paparazzi non hanno mancato di immortalare.

Dopo il bacio bollente pubblicato da Silvio Berlusconi sui suoi social, ora un altro gossip fa parlare della sua famiglia.

Tradimento in casa Berlusconi

Eleonora Berlusconi, figlia di Silvio, ha chiuso definitivamente la sua lunga storia d’amore con Guy Binns, modello inglese. Una storia durata ben 11 anni la loro che ha lasciato diversi segni nella figlia dell’ex premier.

Guy Binns lo scorso maggio era stato avvistato dai paparazzi a Parco Sempione, a Milano, dove baciava appassionatamente una donna che non era certamente Eleonora. Un bacio che, dalla stampa scandalistica fu definito come cinematografico.

Binns e la Berlusconi, sin dal 2011, sono stati parecchio riservati circa la loro storia d’amore vissuta tra Londra e Milano. Per il bene dei figli, inoltre, sono sempre apparsi insieme. I figli sono Riccardo, Flora ed Artemisia che hanno rispettivamente 9, 5 e 2 anni. I motivi della loro separazione non sono stati resi noti da comunicati ufficiali.

Insieme ad un amico speciale

La donna è stata immortalata in Sardegna, a bordo di una barca, al largo dell’Isola di Tavolara, senza i suoi tre figli, rimasti a casa. Insieme a lei un amico speciale: il calciatore del Basilea Pajtim Kasami.

I rumors vogliono che la sua storia precedente sia finita, probabilmente,, proprio a causa del tradimento di lei con Kasami. Quest’ultimo è finito sotto i riflettori non solo per essere un calciatore ma anche perché ex fidanzato della front girl delle Pussicat Dolls: Nicole Scherzinger.

Nato nel 1992 il giocatore ricopre il ruolo di centrocampista in Svizzera, a Basilea, dal 2020, ma ha giocato anche in Italia. La sua prima esperienza fu nella Lazio, nel 2009, dopo aver giocato nel Liverpool. Il suo ingresso nel campionato, però, fu controverso. Tornò in Italia soltanto nel 2010 per giocare nel Palermo per soltanto un anno. Poi passò al Fulham, cambiando diverse maglie.

I due, oltre che al largo sulla barca, sono stati visti anche sulla terra ferma. Ad esempio a Poltu Quatu dove per la cena si sono fermati a mangiare in un ristorante che Eleonora ha molto a cuore. Inoltre, il giorno dopo, sono stati visti consumare un pranzo molto tranquillo insieme in uno dei ristoranti più belli della Sardegna: La Corona.

Le foto della loro fuga in Sardegna sono state pubblicate dal settimanale di Alfonso Signorini, Chi. Che il loro futuro sia ancora tutto da scrivere?