Biden positivo al Covid-19. Le sue condizioni

Il 79enne presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, dopo ver fatto il ‘classico’ tampone, è risultato positivo al Covid-19. Il numero uno della Casa Bianca presenta un quadro di “sintomi molto lievi”.

È riuscito ad aggirare la pandemia per due anni e mezzo, ma alla fine è arrivato il momento del coronavirus anche per il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. Biden, 79 anni, è risultato positivo al test covid questo giovedì mattina e presenta “sintomi molto lievi”, come ha rassicurato la Casa Bianca, in una dichiarazione inviata oggi.

La nota è firmata dalla portavoce della presidenza, Karine Jean-Pierre, e ricorda che il presidente “è completamente vaccinato e ha due dosi di richiamo”. “Sperimenta sintomi molto lievi”, continua il testo. “Ha iniziato a prendere [il farmaco antivirale che riduce al minimo la gravità dell’infezione] Paxlovid.

In conformità con le linee guida sanitarie, si autoisolerà alla Casa Bianca e continuerà a svolgere tutte le sue funzioni durante quel periodo. Questa mattina è stato in contatto telefonico con i membri dello staff della Casa Bianca e domani mattina parteciperà ai suoi incontri programmati alla Casa Bianca per telefono e Zoom dalla residenza. (…) Continuerà a lavorare in isolamento finché non risulterà negativo. Una volta risultato negativo, tornerà al lavoro di persona”.

Nel suo programma di oggi, doveva andare in Pennsylvania per parlare delle misure presidenziali di controllo delle armi, e alla fine della giornata doveva andare nel Delaware, dove di solito trascorre i fine settimana con la sua famiglia. “Grazie all’abbondanza di trasparenza, la Casa Bianca fornirà un aggiornamento quotidiano sullo stato del Presidente mentre continua a svolgere tutte le funzioni dell’ufficio mentre è in isolamento”, continua la dichiarazione.

“Secondo il protocollo standard per tutti i casi positivi che si manifestano dentro la Casa Bianca – continua il comunicato -, lo riferiremo oggi a tutti i contatti stretti del Presidente, compresi i membri del Congresso e i membri della stampa che hanno interagito con il Presidente durante il viaggio di ieri. L’ultimo test precedente del presidente per il Covid è stato martedì, quando ha avuto un risultato negativo”.

Biden è stato in Massachusetts questo mercoledì per parlare delle sfide del cambiamento climatico. Per il presidente quindi sono previsti circa 5 giorni di isolamento, alla fine dei quali gli verrà effettuato un tampone che, se dovesse risultare negativo, gli permettererebbe di ricomnciare a fare campagna elettorale in vista delle elezioni di mid term.