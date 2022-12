Stella di Natale, la posizione migliore in casa: qui fiorisce benissimo

Amanti della Stella di Natale? Forse non lo sapete ma in casa questa è la posizione migliore per farla fiorire: diventa bellissima.

La Stella di Natale è sicuramente una delle piante della tradizione, tra le migliori che si possono trovare durante il periodo delle feste. È un regalo gradito, dai colori accesi e brillanti e con uno stile impeccabile. Anche chi ha il pollice verde si chiede sempre quale sia la posizione ideale in casa, al fine che possa fiorire tutto l’anno e che cresca in salute. Bisogna fare attenzione, ma con poche semplici mosse si potrà avere una Stella del Natale impeccabile per tutto l’anno. Scopriamo insieme come fare?

Stella di Natale: storia e tradizione

Il nome botanico è Euphorbia pulcherrima ma noi la conosciamo tutti come Stella di Natale. Con il suo bellissimo colore rosso acceso che si contrappone al verde brillante delle foglie. Quasi nessuno sa che è originaria del Messico e se lasciata in natura può arrivare sino a 3 metri di altezza.

Qui in Italia è un simbolo della tradizione Natalizia, ideale per riscaldare la casa con il suo colore o come dono dal significato che riporta all’amicizia o come porta fortuna per il nuovo anno. Il suo nome è originario dalla tradizione, infatti da fine Ottocento è sempre stata il regalo ufficiale per gli ambasciatori americani e poi man mano questa usanza si è diffusa.

Le sue foglie rosse e la sua forma così elegante sono poi state legate al Natale e alla tradizione, non solo qui nel nostro Paese ma in ogni parte del mondo. Le stelle non sono fiori, ma foglie della pianta stessa che durante l’inverno si tingono di rosso intenso.

Il vero fiore si chiama Ciazo ed è la gemma di colore giallo che si intravede, senza petali e che si forma in mezzo alle foglie rosse durante il freddo inverno. Al contrario di tantissime altre piante, la Stella di Natale nasce e cresce nei luoghi di montagna dove non mancano gli sbalzi di temperatura e il clima temperato.

Questa pianta non sopporta temperature che non siano superiori ai i 12°C, per questo è molto importante che abbia una posizione corretta all’interno della casa soprattutto durante la stagione fredda.

È sicuramente una pianta molto particolare ed è legate a tantissime leggende messicane e non. La più famosa accompagna la tradizione del regalo prima che arrivi il Natale: si dice infatti che sia un modo per far aprire il cuore delle persone più tristi e chiuse, ritrovando amore e gentilezza per il prossimo.

Dove posizionare la Stella di Natale in casa?

Come anticipato, questa pianta tipica del Natale dovrebbe essere posizionata all’interno degli ambienti della casa durante l’inverno. È importante che non venga collocata vicino a fonti di calore, ma in un ambiente luminoso con temperatura che non scende sotto i 15/20° C.

Durante le feste si può posizionare in soggiorno, cercando di regalarle l’angolo più luminoso di tutta la stanza (magari davanti alla finestra). Attenzione alle correnti fredde e all’umidità, senza farle mai mancare una buona innaffiatura quotidiana così che le sue foglie siano sempre luminose e non macchiate.

La pianta non dovrà mai essere posizionata in una zona di passaggio. Nonostante sembri robusta, in realtà le sue foglie sono fragili e con il passaggio delle persone o amici a quattro zampe si potrebbero rompere dalla base rovinando la sua chioma perfetta.

Subito dopo le feste, la sua posizione ideale è in un locale fresco e arieggiato mentre in primavera potrà essere spostata sul balcone o giardino. Adora le aree luminose, ma non il sole diretto e la corrente d’aria. Dal mese di ottobre, la pianta bella e con una fioritura mai vista prima verrà ricollocata dentro casa.