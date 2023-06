L’estate 2023 non decolla, nuovo peggioramento?

Meteo estate 2023 ancora zoppicante. Gli ultimi aggiornamenti del modello europeo non lasciano molti dubbi in merito. Un nuovo passaggio temporalesco attende l’Italia dopo qualche effimero giorno di bel tempo. Ma, quando tornerà e si stabilizzerà l’alta pressione?

L’analisi delle tendenze meteorologiche su base mensile conferma che il periodo a venire potrebbe essere caratterizzato da un clima turbolento e da temperature relativamente basse. Questo significa che potremmo aspettarci condizioni meteorologiche instabili e incerte, con fenomeni atmosferici imprevedibili e un prolungato periodo di freschezza. Inoltre, le condizioni atmosferiche turbolente potrebbero portare a precipitazioni frequenti, che possono manifestarsi sotto forma di piogge intermittenti o di temporali.

Meteo, il punto della situazione

Nei prossimi giorni, possiamo aspettarci un leggero cambiamento delle condizioni meteorologiche con l’arrivo timido dell’anticiclone africano nel Mediterraneo Centro-Occidentale. Ciò porterà ad un contesto più soleggiato e caldo sull’Italia, anche se senza eccessi. Tuttavia, questa situazione di bel tempo potrebbe non durare a lungo.

Durante la prossima settimana, potrebbero verificarsi nuove turbolenze meteorologiche che potrebbero scuotere la regione del Mediterraneo. L’instabilità atmosferica potrebbe essere alimentata da interferenze d’aria più fresca provenienti dall’Europa Nord-Orientale, creando un’atmosfera simile a una palude barica. Questo potrebbe causare un’inversione di tendenza rispetto alle condizioni più soleggiate e calde precedentemente previste. L’estate, dopo un tentativo di decollo, potrebbe quindi fare un passo indietro.

Meteo, proiezioni a medio termine del centro Europeo

Le recenti proiezioni del Centro Meteo forniscono informazioni sorprendenti sull’andamento complessivo del clima nel mese di giugno. Le attuali anomalie, che causano una circolazione instabile nel Mediterraneo, potrebbero persistere per l’intero mese, impedendo l’arrivo delle ondate di caldo estivo.

Quando ci riferiamo a uno scenario anomalo, ci riferiamo alla presenza di un campo di alta pressione nell’Europa settentrionale, in contrasto con un’area di bassa pressione tra il Mediterraneo e l’Atlantico vicino. Inoltre, l’anticiclone africano rimane ancorato a sud, senza riuscire ad avanzare verso le nostre regioni.

Meteo Giugno 2023

Le ultime previsioni del Centro Meteo Europeo indicano che la situazione meteorologica che stiamo vivendo all’inizio di giugno potrebbe perdurare nel corso del mese. È probabile che la parte centrale di giugno sia caratterizzata da un’instabilità atmosferica significativa, con il rischio di temporali e forti piogge, soprattutto durante le ore diurne.

Questo scenario potrebbe persistere anche nella terza settimana di giugno. L’Italia potrebbe rimanere soggetta, almeno in parte, a condizioni meteorologiche instabili. I temporali, specialmente durante le ore di maggiore insolazione, potrebbero causare fenomeni intensi e localizzati.

Secondo le indicazioni del Centro Meteo Europeo, si prevedono precipitazioni mensili ben superiori alla media in gran parte dell’Italia, a causa di questa persistente instabilità atmosferica. Le temperature potrebbero rimanere al di sotto della media, almeno nel Sud e in parte del Centro Italia, mentre potrebbero risultare leggermente superiori alla media al Nord.

Speranze di stabilità

Tuttavia, queste anomalie potrebbero attenuarsi verso la fine del mese, con un aumento delle probabilità di un ritorno dell’anticiclone africano. La vera estate potrebbe quindi concentrarsi su luglio e agosto, anche se non sono previste anomalie meteorologiche di particolare rilevanza.

Analizzando, in ogni caso, quanto sta accadendo quest’anno possiamo senza ombra di dubbio affermare che l’atmosfera tenda a ripercorrere strade già percorse.

Atmosfera

L’atmosfera è un sistema dinamico in cui l’energia viene continuamente trasferita attraverso processi di radiazione solare, convezione, conduttività e flussi atmosferici. Questi processi possono causare la formazione di sistemi atmosferici come anticicloni, cicloni, fronti e onde atmosferiche che si spostano attraverso il globo.

Il movimento dell’atmosfera segue principalmente il modello delle correnti atmosferiche, che sono influenzate da diverse forze, tra cui la topografia del terreno, la distribuzione del calore e delle masse d’aria, e la rotazione della Terra. Le correnti atmosferiche possono generare modelli di circolazione ricorrenti, come la circolazione delle alte pressioni subtropicali, dei venti alisei o dei vortici polari, ma questi modelli non si ripercorrono esattamente nello stesso modo nel tempo.

Meteo a breve termine

Nel mentre, ci attende un weekend dai due volti.

Nella giornata di sabato 10 giugno 2023, si prevedono fenomeni convettivi a evoluzione diurna in diverse aree del territorio italiano. Saranno presenti locali rovesci o brevi temporali sulle Alpi, le Prealpi, i rilievi della Sardegna e della Sicilia, il settore appenninico, le zone interne delle Marche, dell’Abruzzo, del Molise e della Puglia.

Questi fenomeni potrebbero occasionalmente estendersi fino alle coste adriatiche e alla fascia pedemontana piemontese. Nel resto del territorio, invece, il tempo rimarrà stabile e prevalentemente soleggiato.

Nella giornata di domenica 11 giugno 2023, ci si aspettano ancora fenomeni convettivi, principalmente a evoluzione diurna. Saranno interessate le Alpi, le Prealpi, il settore appenninico e i rilievi della Sardegna e della Sicilia. Tuttavia, è prevista la possibilità di fenomeni anche nelle pianure settentrionali a partire dal tardo pomeriggio e fino alla fine della giornata.

Questi fenomeni convettivi, legati alle condizioni di instabilità atmosferica, sono tipici di questa stagione e si sviluppano durante il giorno grazie all’energia solare accumulata. Essi possono portare a rovesci o temporali localizzati, con brevi episodi di pioggia intensa. È importante tenere presente che i fenomeni convettivi sono di natura localizzata e potrebbero interessare solo specifiche zone del territorio, mentre altre aree potrebbero godere di condizioni più stabili e soleggiate.

In conclusione, l’estate intesa come lunga fase di stabilità e di temperature molto elevate, appare decisamente lontana. L’estate meteorologica cominciata da oltre una settimana, mantiene gli elementi caratteristici come i temporali, i fenomeni convettivi in genere e le temperature leggermente al di sotto di quelle tipiche del periodo.