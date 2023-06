Se la tua casa è stata costruita prima del 1978 ecco 5 cose da controllare subito

Verifica immediatamente questi 5 elementi se vivi in una casa costruita prima del 1978. Ne va della tua salute.

Gli standard di sicurezza nel campo delle costruzioni si sono evoluti molto nel tempo, migliorando. Nessun problema per le case moderne, quindi, ma se stai pensando di acquistare una casa antica, o ci abiti già, devi verificare alcuni elementi. In particolare, se la tua casa è stata costruita prima del 1978, ci sono almeno 5 cose che dovresti verificare per la tua sicurezza.

Amianto e muffa in una casa costruita prima del 1978

Il primo elemento da considerare è l’amianto. L’amianto è stato ampiamente utilizzato nelle costruzioni in passato a motivo delle sue proprietà isolanti e antincendio. Tuttavia, nel tempo si è scoperto che questo materiale è estremamente pericoloso per la salute umana. Infatti, quando è sbriciolato o rotto, le fibre di amianto possono causare tumori alla laringe, alle ovaie e ai polmoni.

Verifica perciò la presenza di amianto nei forni, nei materiali di rivestimento per i tetti e nelle tubature della tua casa antica. Se sospetti la presenza di amianto, rivolgiti a un professionista per una valutazione e, se necessario, per la sua rimozione sicura.

Un altro fattore estremamente importante da considerare è l’eventuale presenza di muffe. Le case antiche potrebbero avere problemi di isolamento che possono portare all’infiltrazione di acqua e alla formazione di muffa. E la muffa può essere dannosa per la salute, soprattutto per le persone con problemi respiratori o allergie.

Perciò, controlla attentamente le pareti, i soffitti e gli angoli umidi della casa per individuare l’eventuale presenza di muffa. Se ne trovi, consulta un professionista per risolvere il problema e migliorare la qualità dell’aria nella tua casa.

Parassiti e radon

Un terzo fattore da non sottovalutare riguarda i parassiti. Le case vecchie e logorate dal tempo e dalle intemperie sono spesso soggette all’attacco di insetti e parassiti. L’umidità e i danni strutturali possono infatti attirare formiche carpentiere, scarafaggi e ragni.

La presenza di parassiti può essere fastidiosa, ma non solo: può rappresentare un rischio per la tua salute. Per questo, è consigliabile consultare un esperto per una valutazione dell’ambiente e per adottare le eventuali misure necessarie per eliminare gli insetti e prevenire ulteriori infestazioni.

Se la tua casa è stata costruita prima del 1978, devi prestare molta attenzione anche alla presenza di radon. Il radon è un gas radioattivo che si forma dalla decomposizione dell’uranio presente in rocce, acqua e suolo.

In una casa vecchia, il radon potrebbe rimanere intrappolato negli ambienti per lungo tempo, rappresentando un grave pericolo per la tua salute. Questo elemento è infatti la causa principale di cancro ai polmoni nei non fumatori.

Il piombo in una casa costruita prima del 1978

Infine, l’ultimo ma non meno importante elemento da considerare riguarda il piombo. In particolare, se la tua casa è stata costruita prima del 1978, controlla attentamente la presenza di piombo nelle vernici utilizzate per rifinirla.

Prima del 1978, infatti, il piombo era un componente comune nelle vernici, ma da quell’anno è stato vietato a causa dei suoi effetti nocivi sulla salute umana. Per questo, le case costruite prima di quell’anno potrebbero ancora contenere vernici al piombo, che possono essere pericolose se si deteriorano.

Il piombo è particolarmente dannoso per le donne in gravidanza e i bambini. Perciò, è davvero fondamentale prendere le dovute precauzioni per eliminarne ogni traccia.

In conclusione, quindi, se possiedi o stai considerando l’acquisto di una casa costruita prima del 1978, è importante effettuare una verifica accurata degli elementi che abbiamo considerato per garantire la tua sicurezza e quella della tua famiglia. Con un’adeguata valutazione e intervento professionale, è possibile affrontare questi problemi in modo efficace e garantire un ambiente domestico sicuro.