Le zanzare la odiano, la bella e profumatissima pianta da mettere in balcone

Questa bellissima pianta da mettere in balcone non solo impreziosisce tutto l’ambiente esterno, ma fa scappare le zanzare: la odiano.

Le zanzare iniziano la loro riproduzione nel mese di marzo. Da quel momento prendono possesso degli ambienti esterni e interni, cercando di sopravvivere nella modalità consueta che tutti conoscono. Non è consigliabile utilizzare dei repellenti chimici, infatti sarebbe opportuno preferire dei rimedi naturali o delle piante che possano allontanarle in un attimo. Con questa pianta da mettere in balcone, le zanzare non si avvicineranno agli ambienti domestici.

Pianta da mettere in balcone: addio zanzare

Una pianta che le zanzare odiano è la lantana, una scelta intelligente per attirare bellezza oltre che le farfalle in estate. È una tipologia di pianta facile da coltivare, così bella da riuscire ad impreziosire il giardino con i suoi colori e il suo profumo.

Gli esperti consigliano di scegliere per le una posizione dove il terreno drena e la luce del sole non la raggiunge direttamente, seppur ben illuminato. Si deve optare per una pacciamatura ricca di aghi di pino così che l’acidità del terreno aumenti man mano.

La lantana ama le temperature calde, mentre in inverno predilige un posto al coperto così da non essere minacciata del gelo e dal freddo.

Nel momento in cui le temperature saranno calde, la pianta inizierà a regalare dei fiori bellissimi. Appena piantate richiedono una annaffiatura continua, mentre con l’andare avanti del tempo necessitano di poca manutenzione.

Tollerano la siccità e crescono sane anche se annaffiate una volta alla settimana. Gli esperti evidenziano che non è necessario il fertilizzante, anche se in primavera potrebbe essere ottimale – ma solo se il vivaista lo richieste.

Il suo profumo è buonissimo per gli essere umani, ma odioso per le zanzare. Infatti appena sentono questo odore, scappano e non tornano più indietro.

Consigli per coltivare la Lantana

La pianta della lantana è ottima per essere messa in balcone, sul terrazzo o in giardino. Come anticipato ama la luce, ma non diretta. Va bene anche una posizione dove arriva l’ombra nel pomeriggio, tenendo in considerazione che potrebbe fiorire meno in queste condizioni.

Il terreno è drenante con un pH neutro, mentre l’acqua deve essere data una volta alla settimana. È importante che il suo terreno non sia completamente secco, soprattutto se si sceglie quello sabbioso.

Per questa pianta è importante anche la temperatura, meglio se sui 20°C. In inverno è preferibile tenerla dentro casa, ma comunque mai in un luogo buio.

Se si desidera coltivare la lantana per tenere le zanzare lontane dalla propria abitazione, la potatura è importante. L’obiettivo è coltivarla in modalità “perenne”, cercando di favorire la fioritura. Devono essere eliminati i rami secchi e poi si devono tagliare gli steli – in primavera – a circa 15 cm dal terreno.