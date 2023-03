Basta zanzare in giro per casa o giardino con questa profumatissima pianta

Con questa pianta profumata e bella si potrà dire definitivamente addio alle zanzare in giro per casa o negli ambienti esterni.

È arrivato il periodo dove le zanzare si iniziano ad alimentarsi attraverso il sangue degli esseri viventi. Questi fastidiosi insetti rilasciano un siero che produce prurito e, in casi rari, conseguenze sgradevoli alla pelle. Per contrastarle si usa di tutto, a volte anche dei prodotti chimici che possono inquinare o essere dannosi per la propria salute. In pochi lo sanno, ma per allontanare le zanzare in giro per casa basta solo questa pianta profumata e bellissima.

In quale periodo arrivano le zanzare?

Durante il mese di marzo le zanzare iniziano la riproduzione attiva. Questo significa che dopo poco tempo la loro attività inizia a concretizzarsi, insinuandosi in tutte le case al fine di potersi cibare in libertà.

La prevenzione non è mai abbastanza, ma come anticipato è preferibile non usare dei prodotti chimici inquinanti e potenzialmente dannosi per la salute. C’è una pianta che può aiutare in tal senso, non è solo bella e di uso comune ma anche perfetta come repellente naturale.

La pianta profumata per allontanare le zanzare in giro per casa

Oltre alle zanzariere e a degli ingredienti naturali che possono contrastare l’arrivo delle zanzare in casa, c’è una pianta che loro odiano. La pianta aromatica del rosmarino è la vera alleata nella lotta contro le zanzare.

Crea una barriera efficace e il suo profumo è un vero e proprio incubo per questi insetti. Ma come coltivare un rosmarino in giardino e dire addio all’attacco delle zanzare?

Prediligere un terreno drenato, povero di sostanze organiche e drenato;

Optare per una parte del terreno illuminata e con una temperatura mite, riparato dalle forti correnti di vento;

Meglio seminare in primavera oppure trapiantarlo solo se acquistato da un vivaista professionista;

Necessita di una annaffiatura regolare aumentando durante l’estate. Non si devono bagnare le foglie – per non farle marcire – ma solo il terreno.

Altre piante odiate dalle zanzare

Insieme al rosmarino si possono adottare anche altre piante, così da poter ottenere una barriera protettiva contro l’attacco di questi insetti:

La citronella ha un profumo ottimo, ma per le zanzare è un vero incubo tanto da allontanarle nell’immediato;

ha un profumo ottimo, ma per le zanzare è un vero incubo tanto da allontanarle nell’immediato; La lavanda ha un aroma a dir poco fiabesco, anche questo odiato dagli insetti. È un repellente naturale che funge da scudo per gli esterni ma anche per l’ambiente interno;

La pianta della salvia è in grado di allontanare moltissimi insetti, spesso usata come repellente naturale.

Il vero segreto è avere tutte queste piante all’esterno per creare una vera barriera naturale. Poi all’interno si possono usare dei sacchetti ricchi foglie di lavanda, rosmarino e menta da mettere dentro i cassetti o direttamente sopra il comodino per una protezione notturna.