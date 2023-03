By

Il premio Oscar Martin Scorsese, uno dei registi più acclamati al mondo, torna con un nuovo film intitolato Killers of The Flower Moon: ecco quando arriverà nelle sale cinematografiche.

Uno dei più grandi registi della storia del cinema, che ha donato al suo pubblico alcuni tra i più importanti film al mondo: Martin Scorsese, inarrestabile, torna con un nuovo progetto.

Parliamo di Killers of the Flower Moon, il suo nuovo film, annunciato già da parecchio tempo, prodotto da Apple Original Films. C’è grande attesa per questo nuovo lavoro del cineasta, che finalmente sappiamo quando arriverà al cinema.

Quando uscirà il nuovo film di Martin Scorsese?

Il regista Martin Scorsese sta per tornare e lo farà con il film Killers of the Flower Moon, un dramma storico che racconterà del serial targeting e dell’assassinio di membri della tribù Osage, ricca di petrolio.

Protagonisti della pellicola due grandi nomi che hanno lavorato ben più di una volta con Scorsese, ovvero Robert De Niro e Leonardo DiCaprio, accompagnati da Jesse Plemons, John Lithgow, Brendan Fraser.

Secondo quanto riportato dal magazine Th Wrap, il film uscirà nelle sale cinematografiche statunitensi il prossimo 6 ottobre, per poi arrivare nei cinema di tutto il mondo.

Il film di Martin Scorsese, poi approderà su Apple Tv+, il 20 ottobre disponibile in streaming.

Cosa sappiamo di Killer of The Flower Moon

Per la star Leonardo DiCaprio, che da decenni collabora con Martin Scorsese, Killer of The Flower Moon è “un capolavoro”.

La trama, secondo le notizie ufficiali uscite fuori fino ad ora, è incentrata sulla storia di un piano per uccidere i membri della tribù Osage nell’Oklahoma nord-orientale, nel periodo che va dal 1921 al 1925.

Questa tribù era diventata ricca grazie ai giacimenti di petrolio, scoperti nella loro terra alla fine del diciannovesimo secolo.

Ma l’invidia degli americani per questa immensa ricchezza diventa sempre più forte, fino a quando quasi 60 componenti degli Osage vennero trovati morti. Ecco che l’FBI è stata chiamata a indagare.

Per raccontare questa storia, pare che Martin Scorsese abbia girato proprio nella terra della tribù Osage, scegliendo anche alcuni veri indigeni per interpretare alcuni personaggi del film.

Leonardo DiCaprio interpreta Ernest Burkhart, nipote del ricco allevatore di bestiame William Hale, interpretato da Robert De Niro, protagonisti della storia raccontata.

Il personaggio di DiCaprio è anche sposato con la nipote di William Hale. Jesse Plemons, invece, interpreta Tom White, un ex Texas Ranger che assiste l’FBI nella risoluzione del caso.

Il premio Oscar Brendan Fraser torna nei panni dell’avvocato WS Hamilton, mentre John Lithgow interpreta Leeward, il pubblico ministero incaricato di condannare Hale.

La sceneggiatura di Killer of The Flower Moon è firmata da Eric Roth, sceneggiatore di capolavori come Forrest Gump e i recenti film della saga Dune.

Leonardo DiCaprio risulta anche come produttore della pellicola, insieme al regista e a Dan Friedkin, Emma Tillinger Koskoff e Bradley Thomas.