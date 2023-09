L’episodio dell’Imam di Birmingham, che ha tenuto un controverso sermone sulla lapidazione delle donne adultere ha acceso un faro sulle criticità relative ai diritti umani e all’immigrazione nel Regno Unito. Sono emerse posizioni discordanti ma le associazioni umanitarie chiedono di affrontare la questione senza renderla uno strumento politico e con essa anche la faccenda delicatissima dell’immigrazione.

Il sermone shock, nel quale l’Imam ha spiegato dettagliatamente come lapidare una donna secondo la Sharia, è avvenuto presso la moschea di Green Lane a Birmingham. Un luogo di culto che già in passato è finito al centro di polemiche per presunti discorsi di incitamento all’odio. Il video del sermone è presto diventato virale, scatenando indignazione in tutto il paese. In seguito alle aspre critiche, l’Imam si è scusato affermando di non voler promuovere la violenza contro le donne, ma ormai il malcontento generato dalle parole dell’uomo è esploso.

Le parole sulla lapidazione femminile dell’imam di Birmingham

Le parole pronunciate dall’imam di Birmingham hanno sollevato preoccupazioni su diversi fronti. In primo luogo, hanno acceso un faro sulla difficile integrazione di alcuni gruppi di immigrati musulmani nel tessuto sociale britannico. L’apologia della lapidazione non si allinea e anzi va a scontrarsi in modo evidente con i valori democratici e di parità di genere che sono pilastri fondanti della società occidentale.

Sostanzialmente il religioso ha spiegato ai fedeli presenti nella moschea come lapidare una donna adultera. Stando a quanto emerso da un video che è diventato virale in rete ma successivamente rimosso, l’Imam ha descritto passo passo la modalità e le caratteristiche della punizione.

Ha dato chiare disposizioni su quanto deve essere profonda la buca dove viene sepolta la donna che ha peccato e ha concluso, dopo altre indicazioni, spiegando che la procedura è conclusa nel momento in cui la donna muore a causa delle ferite provocate dalle pietre che le sono state lanciate. Parole forti che, nonostante il tentativo di ammorbidire la situazione, hanno generato malcontento e molta indignazione.

Ciò suggerisce chiaramente che esistono gruppi di immigrati che faticano a integrarsi e ad abbracciare appieno lo stile di vita britannico. Questi gruppi finiscono per chiudersi in se stessi, coltivando interpretazioni radicali dell’Islam, lontane dai valori dominanti nel Regno Unito.

In secondo luogo, l’episodio solleva interrogativi su come conciliare libertà di espressione e la tutela dei diritti umani. Se da un lato emerge una chiara posizione che abbraccia la linea dell’accoglienza, sostenendo che nessuno dovrebbe essere perseguitato per le proprie opinioni, dall’altro è inaccettabile per la comunità britannica che vengano tollerati discorsi che incitano alla violenza, specialmente quando prendono di mira gruppi vulnerabili come le donne. Trovare il giusto equilibrio tra questi due aspetti è una sfida complessa per le democrazie liberali.

Il sermone ha inoltre riacceso i riflettori su una problematica più ampia e di lungo corso nel Regno Unito, quella della radicalizzazione in ambienti islamici. L’estremismo e la diffusione di ideologie radicali in alcune moschee e centri islamici nel Regno Unito è un fenomeno che ha sollevato malcontento e critiche nel corso degli ultimi anni, nonostante gli sforzi delle autorità per arginarlo.

Episodi come questo confermano la necessità di politiche di integrazione più efficaci, ma anche di una maggiore collaborazione da parte delle comunità islamiche per isolare gli elementi radicali. Secondo gli esperti che hanno criticato le ultime azioni intraprese dal governo è necessario un mix di interventi sociali, educativi e di sicurezza possono aiutare a prevenire e contrastare il fenomeno.

La risposta del governo britannico è stata drastica, dopo la diffusione del video è stata bloccata una sovvenzione di oltre 2 milioni di sterline destinata alla moschea di Birmingham. Si è trattato di un segnale forte di condanna e di un tentativo di privare la struttura di fondi che avrebbero potuto alimentare l’estremismo.

Ma è improbabile che questa scelta possa risolvere nel concreto un problema sociale e culturale così complesso e radicato. Molti osservatori occidentali hanno sostenuto che sono necessari interventi ampi, capaci di agire sulle cause profonde della radicalizzazione.

La vicenda dell’Imam di Birmingham, per quanto spiacevole, secondo diversi osservatori può anche essere un’occasione per avanzare una riflessione approfondita su come migliorare l’integrazione e tutelare i diritti umani nella società britannica contemporanea.

Risolvere il problema della radicalizzazione richiederà uno sforzo congiunto da parte del governo e delle comunità islamiche. Solo cercando di combattere alla radice i fattori sociali, economici e culturali che alimentano l’estremismo è possibile iniziare un percorso di coesistenza equilibrato.

Per quanto riguarda il rapporto tra comunità islamiche e autorità nel Regno Unito, è evidente che c’è ancora molto lavoro da fare. Le opinioni sono discordanti ma le associazioni per i diritti umani richiedono al governo la possibilità costruire un clima di fiducia e collaborazione reciproca, che al momento appare carente. Le comunità moderate devono sentirsi parte integrante della società britannica e supportate dalle istituzioni nel difficile compito di isolare frange radicali ed estremiste.

Si è anche sollevato malcontento in merito alla possibile reazione della comunità islamica, sia risiedente nel Regno Unito sia si quella globale, a causa della revoca del finanziamento. Secondo gli analisti questo potrebbe generare ulteriore tensione e innescare scontri.

La nuova legge sull’immigrazione voluta da Sunak

La nuova legge voluta dal governo conservatore di Rishi Sunak per bloccare i flussi di migranti illegali ha sollevato polemiche e preoccupazioni. In particolare l’Onu ha criticato duramente il provvedimento, sostenendo che violi le norme internazionali sui diritti umani e la protezione dei rifugiati.

A Regno Unito non mancano le voci critiche, con numerose organizzazioni non governative e lo stesso arcivescovo di Canterbury che definiscono la legge inaccettabile e disumana. Si teme che nella stretta ai confini si finisca per calpestare i diritti fondamentali dei migranti.

Eppure, nonostante queste polemiche, i numeri dimostrano che negli ultimi anni l’immigrazione legale nel Regno Unito ha toccato livelli record. Ciò evidenzia una contraddizione, da un lato si tende a demonizzare gli immigrati con politiche e discorsi durissimi, dall’altro l’economia britannica necessita di lavoratori stranieri per settori chiave come la sanità, l’assistenza, i trasporti.

La delicata questione migratoria continua a dividere l’opinione pubblica britannica. Trovare un equilibrio tra esigenze di sicurezza, rispetto dei diritti umani e necessità economiche non è affatto semplice. Il dibattito politico si annuncia ancora molto acceso.

Anche sul fronte delle politiche di integrazione i margini di miglioramento sono consistenti. Finora gli sforzi in questo campo secondo l’opinione di molti esponenti politici internazionali sono parsi inadeguati in alcuni contesti, lasciando spazio a emarginazione e isolamento che rischiano di alimentare l’estremismo.

Secondo le associazioni umanitarie che si oppongono a divisioni e tutelano gli immigrati, è necessario adottare un approccio differente con più investimenti in ambito educativo, progetti di coinvolgimento attivo dei giovani, maggiore attenzione alle periferie urbane dove il disagio sociale si concentra.