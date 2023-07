By

Dopo anni dalla morte di Michael Jackson, le cause legali che lo accusano di abusi sessuali potrebbero essere riaperte, dopo essere state archiviate. Ecco le ultime notizie.

Si torna a parlare di Michael Jackson, la grande pop star degli anni ’80 e ’90 famoso in tutto il mondo grazie ai suoi successi Thriller, Man in The Mirror e Billy Jean (insieme a tantissimi altri brani).

Stavolta, però, non sono notizie positive: secondo i media americani, infatti, due cause intentate contro di lui per abusi sessuali potrebbero essere riaperte.

Michael Jackson accusato di abusi sessuali, riaperte due cause?

Due cause legali, precedentemente archiviate contro Michael Jackson potrebbero essere riaperte.

Si tratta di una notizia che i media americani hanno diffuso nelle ultime ore: secondo quanto riportato, una corte d’appello della California sta valutando se riaprire i casi che coinvolgono due uomini, all’epoca minorenni, che sostengono di essere stato molestati dal cantante.

I mandanti di queste accuse sono Wade Robson e James Safechuck, che rispettivamente avrebbero denunciato dopo la morte di Michael Jackson nel 2009, ovvero nel 2013 e nel 2014.

Inoltre, le loro storie sono state condivise nel documentario HBO del 2019, “Leaving Neverland”, presentato al Sundance Festival e molto contestato dagli eredi di Jackson.

I due uomini hanno citato in giudizio la MJJ Productions INc. e la MJJ Ventures Inc., ovvero le due società di cui Michael Jackson era unico proprietario e azionista.

Nel 2021, le due cause sono state archiviate, in quanto il giudice della Corte Superiore che si occupava della situazione ha deciso che le due società non avevano alcuna responsabilità sui papabili comportamenti del cantante.

Ma, il mese scorso, la seconda corte d’appello della California ha deciso di valutare la riapertura dei casi.

Ora, i legali della famiglia Jackson hanno ripetutamente negato le accuse e oggi dovranno tornare in tribunale per chiedere nuovamente l’archiviazione.

Michael Jackson, una vita controversa

Il re del pop ha fatto la storia della musica internazionale, questo è un dato di fatto, ma come molte star anche Michael Jackson ha avuto una vita non proprio lineare.

Quando iniziò la sua carriera da solista nel 1979 nessuno si aspettava quanto sarebbe diventato famoso, forse neanche lui, un successo planetario che lo ha reso famoso in ogni angolino del globo.

Era, però, un personaggio enigmatico, misterioso e anche ambiguo per molti, che ha fatto molto parlare di sé.

Molti sono stati gli scandali che lo hanno coinvolto, tra cui il primo nel 1993 quando la famiglia di un ragazzino lo accusò di molestie che, a quanto pare, avvennero a Neverland, la sua enorme tenuta.

In questo caso fu assolto per mancanza di prove e anche nel secondo simile, nel 2005, il tribunale lo dichiarò innocente.

Non è la prima volta, quindi, che Michael Jackson è stato accusato di molestie, ma tutte le volte è stato assolto, senza subire conseguenze.

Anche la sua morte fu un caso mediatico: il 25 giugno 2009 venne ritrovato senza vita, morto per un overdose si farmaci, proprio poco dopo aver annunciato un tour mondiale.

Nonostante una vita di alti e bassi, al memorial pubblico che si svolse giorni dopo la sua scomparsa, folle immense di persone accorsero per portare il proprio saluto al re della musica pop.