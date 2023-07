Google annuncia l’eliminazione degli account inattivi a partire da dicembre

By

A partire dal mese di dicembre, Google eliminerà tutti gli account inattivi presenti sulla propria piattaforma.

A partire dal mese di dicembre del 2023, tutti gli account inattivi sulla propria piattaforma saranno eliminati definitivamente.

Prima della cancellazione, gli utenti riceveranno un promemoria relativo alla gestione del proprio account.

L’azienda di Mountain View, dunque, apporta delle implementazioni alla sua policy e mette in atto l’obiettivo di cancellare tutti i profili non usati dagli utenti da almeno 24 mesi.

Google ha deciso di cancellare tutti gli account in attivi, da almeno due anni, a partire dal mese di dicembre del 2023.

Questa decisione fa parte della nuova policy dell’azienda, che prevede, dunque, l’eliminazione dei profili che non sono più utilizzati dagli utenti, anche se ci saranno delle eccezioni.

Prima di procedere con questa operazione di cancellazione, Google invia agli utenti un messaggio, nel quale esprime la propria volontà di proteggere i profili e le informazioni personali e i dai sensibili in esso contenuti.

Ciò con lo scopo di impedire l’accesso a malintenzionati o persone non autorizzate.

In sostanza, dal 1° dicembre 2023 tutti gli account ai quali non si fa più accesso saranno cestinati definitivamente. Cosa bisogna fare a questo punto?

Cosa sono gli account inattivi

Molti utenti forse non sanno in cosa consiste un account è inattivo.

Un profilo del genere è stato accantonato per almeno due anni e, affinché rimanga attivo e funzionante, bisogna fare l’accesso quantomeno una volta in 24 mesi.

Questa non è l’unica azione che si può intraprendere, affinché il nostro account rimanga attivo nel corso del tempo.

In questo caso, affinché la nostra casella di posta elettronica resti perfettamente funzionante, si può, ad esempio, inviare o leggere una mail, utilizzare i servizi offerti da Google drive, guardare un video presente sulla piattaforma di YouTube.

Non solo: si può anche effettuare la condivisione di foto, scaricare un’applicazione, utilizzare Google per fare ricerca o accedere a Google per utilizzare un’applicazione o un servizio di terze parti.

Le eccezioni previste

Come li anticipavamo nelle righe precedenti, esistono delle eccezioni a questo tipo di cancellazioni che Google effettuerà a partire dall’ultimo mese dell’anno.

Se un account non è utilizzato da due anni non sarà cancellato qualora è stato utilizzato per effettuare l’acquisto di un servizio, di un app, di un abbonamento Google ancora attivo oppure di un prodotto.

Non sarà cestinato, inoltre, se, al suo interno, è contenuta una carta regalo o un saldo in denaro.

Le eccezioni non finiscono qui.

Google non cancellerà il vostro account se possedete un gioco e/o un’applicazione associati adesso, abbonamento è ancora in corso transazioni finanziarie al momento attive o se si gestisce un account, attualmente ancora in uso per un minore con il servizio Family Link.

I casi non sono limitati solo a queste evenienze.

Se avete acquistato un libro o un film, mediante questo account quest’ultimo non sarà cancellato.

Come vi dicevamo poc’anzi, prima di procedere alla cancellazione dell’account, Google invierà diverse comunicazioni e promemoria all’utente, prima di procedere alla disattivazione definitiva dell’account inutilizzato.

L’invio di queste e-mail sarà effettuato almeno otto mesi prima la prevista cancellazione. Quando l’account sarà cancellato in modo definitivo dell’azienda, non potrà essere più recuperato: all’utente non resterà che l’opportunità di crearne uno totalmente nuovo.