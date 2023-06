Lavatrice, se premi il tasto fantasma risparmi una montagna di soldi in bollette

By

Lavatrice, con il tasto fantasma risparmi tantissimi soldi in bolletta.

Anche la tua lavatrice ha un tasto fantasma che ti consente di risparmiare tanti soldi a fine mese. Ecco qual è e come funziona. Non ne potrai più fare a meno, garantito.

Lavatrice, il tasto fantasma che ti fa risparmiare soldi in bollette

Non c’è casa che non abbia una lavatrice. Essa d’altronde è uno degli elettrodomestici indispensabili da comprare dato che ogni giorno ci ritroviamo a fare anche più di un bucato per avere vestiti sempre puliti e profumati.

La moderna tecnologia ha portato sul mercato lavatrici di ultima generazione che fanno tutto al nostro posto: mai sentito parlare della lavasciuga? Sì, questa parola esiste davvero e fa riferimento ad un elettrodomestico che combina le funzionalità di lavatrice e asciugatrice, permettendoti di lavare ed asciugare i vestiti contemporaneamente.

Comodo senza dubbio, ma quanta energia consuma un elettrodomestico del genere? Non solo la lavasciuga ma anche la lavatrice tradizionale, in verità si può considerare come un elettrodomestico tra i più energivori.

Anche se le nuove classi energetiche hanno migliorato la situazione, il consumo dei kW, che deriva dall’utilizzo della lavatrice, resta ancora piuttosto alto.

Non dimentichiamo poi che ci troviamo in periodo storico particolare in cui la crisi economica ha manifestato i suoi effetti negativi ovunque, portando ad un aumento spropositato di ogni cosa, pure dell’energia.

Oggi un kW continua a costare tanto e per questa ragione molte famiglie stanno sperimentando delle tecniche di risparmio per non ritrovarsi in difficoltà alla fine del mese.

Utilizzare la lavatrice tutti i giorni e anche più volte al giorno, significa consumare tanta energia e di conseguenza aumentare anche i costi in bolletta. Sai però che potresti iniziare a risparmiare da subito gestendo il consumo dei kW?

In che modo? Devi sapere che su ogni lavatrice è presente un tasto fantasma che ti consentirà di ridurre il costo dell’energia. Ti spieghiamo più nel dettaglio dove si trova e come funziona.

Quale è il pulsante “magico” presente su ogni lavatrice e come funziona

In ogni lavatrice è presente un tasto fantasma che ti consente di risparmiare tanti soldi e di ridurre i costi in bolletta. Probabilmente neanche tu come tanti, ne sei al corrente.

Curiosa di sapere dove si trova e soprattutto come funziona? Allora leggi quanto segue con attenzione. Il pulsante a cui facciamo riferimento, non è nessuno di quelli tradizionali, digitali oppure no, che trovi sulla tua lavatrice.

Il pulsante a cui facciamo riferimento si trova da un’altra parte e cioè all’interno della vaschetta dei detersivi. Probabilmente non ci hai mai fatto caso, ma se la apri e la osservi attentamente, puoi notarlo.

Devi individuare una leva colorata. Se la premi delicatamente, riuscirai ad estrarre completamente il cassetto dal suo vano. Perché questa operazione dovrebbe farti risparmiare?

La risposta è molto semplice: una lavatrice sporca consuma più energia di una perfettamente pulita e priva di residui di detersivo. Ecco perché dunque dovresti assicurarti di pulire sempre il tuo elettrodomestico dopo ogni lavaggio.

Non basta semplicemente asciugare l’oblò della lavatrice o solo pulire e disinfettare la guarnizione del tuo elettrodomestico ma devi anche pulire regolarmente il vano dei detersivi per evitare di consumare più corrente del necessario. Tu eri a conoscenza di questo tasto fantasma?

Altre tecniche per risparmiare in bolletta

Oltre alla pulizia delle componenti interne della lavatrice (oblò, tamburo e guarnizione) e della vaschetta dei detersivi, puoi adottare altri semplici accorgimenti che ti aiuteranno a risparmiare ulteriormente.

Gli esperti consigliano di:

evitare il prelavaggio, salvo che il bucato non sia particolarmente sporco, perché in questa fase la lavatrice consuma tanta acqua ed elettricità;

fare il bucato solo in determinate fasce orarie;

non acquistare mai lavatrici con classe energetica inferiore alle classi A, A+ e A++;

non fare partire la lavatrice con pochi vestiti ma almeno a mezzo carico o a carico pieno;

impostare la temperatura di lavaggio a 30° salvo che il bucato non sia particolarmente sporco.

Questi consigli ti aiuteranno a risparmiare davvero tanti soldi. Se inizierai poi a pulire regolarmente anche la vaschetta dei detersivi vedrai incredibili risultati e non solo in bolletta.

Una lavatrice pulita ti permette certamente di risparmiare energia ma anche di avere un bucato impeccabile. Se noti che i tuoi vestiti appena tirati dalla lavatrice hanno un odore sgradevole, allora è il momento di correre ai ripari. Con ogni probabilità dovrai procedere alla pulizia del tuo elettrodomestico senza dimenticare di seguire anche le raccomandazioni che ti abbiamo indicato poco più sopra.