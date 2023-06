È di nuovo polemica su Wanda Nara: la showgirl potrebbe essere allontanata da Masterchef Argentina per un flirt con un concorrente?

Wanda Nara torna prepotentemente sotto i riflettori, e questa volta non per la sua relazione tira e molla con Mauro Icardi. La modella e showgirl è molto nota nella terra natale, e ultimamente ha preso parte a molti programmi tv sudamericani. Da qualche tempo, Wanda è la padrona di casa della versione argentina di Masterchef, ma a quanto pare avrebbe dimostrato una spiccata e non troppo nascosta preferenza per uno dei concorrenti, suscitando fastidio e preoccupazione nel dietro le quinte. I produttori del cooking show l’avrebbero infatti ripresa, invitandola ad essere maggiormente imparziale. La sua partecipazione è a rischio?

La showgirl argentina torna nell’occhio del ciclone a causa della sua partecipazione alla versione locale di Masterchef. Wanda Nara ha palesato una spiccata preferenza nei confronti di un concorrente in particolare, suscitando la reazione sorpresa e a tratti anche indignata non solo degli spettatori, ma anche della stessa produzione. Il cooking show, nonostante sia un programma televisivo, è anche una gara, e lei dovrebbe essere il più possibile imparziale. Pare che i produttori l’abbiano ripresa, chiedendole di moderarsi e cercare di essere meno sfacciatamente di parte. A scatenare la reazione di spettatori e produzione, battute e sguardi tra l’ex (?) moglie di mauro Icardi e l’aspirante cuoco e bagnino suo connazionale.

Wanda Nara di nuovo nella bufera ma questa volta Icardi non c’entra nulla: battutine e ammiccamenti tra la conduttrice di Masterchef Argentina e il concorrente aspirante chef e bagnino

Wanda Nara e il gossip non possono rimanere a lungo distanti, a quanto pare. La boombastica argentina è da qualche giorno nell’occhio del ciclone a causa di una sua smaccata simpatia per uno dei concorrenti più piacenti della nuova versione di Masterchef Argentina, che da quest’anno la vede tra i conduttori.

A raccontare quanto accaduto ci ha pensato il conduttore Angel de Brito, durante il programma di intrattenimento LAM, che ha reso noto come la particolare attenzione di Wanda Nara nei confronti del concorrente Juan Francisco Moro abbia infastidito e “messo in allarme” la produzione della trasmissione dedicata agli aspiranti chef.

“La produzione di MasterChef Argentina avrebbe suggerito alla conduttrice che le buone vibrazioni e l’intesa con uno dei partecipanti diminuissero un po’ perché era tutto troppo evidente” ha raccontato durante il talk show.

Un interesse di certo provato anche dall’uomo, visto che allusioni e battutine non si sono sprecate tra i due durante il corso del programma. Tuttavia, tali comportamenti non sono apparsi assolutamente adeguati da parte del pubblico e dei produttori.

Moro, aitante trentasettenne argentino, bagnino a San Bernardo del Tujù e grande appassionato di surf, nonché dei fornelli, è ben presente sui social, con un profilo Instagram seguito da quasi 70.000 follower.

Wanda, invece, dal 2014 è legata sentimentalmente a Mauro Icardi, oggi giocatore del Galatasaray, ex attaccante di Psg e Inter. Una relazione, tuttavia, che nonostante la nascita di due bimbe, è sempre apparsa piuttosto travagliata e costellata da molti alti e bassi.

Ancora oggi, non si capisce bene se i due siano ancora assieme o meno, anche se intervistata da Francesca Fagnani a Belve, nel febbraio scorso, Nara aveva dichiarato che “Sembra che io sia una Circe, ma a casa non è tanto come si vede fuori. A volte i gossip e i giornali fanno uscire quello che vogliono far uscire. Lui è mio marito e saremo penso per tutta la vita una famiglia. Stiamo insieme, siamo sempre stati una famiglia”.