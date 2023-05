Lavatrice, perché la vaschetta dell’ammorbidente è piena d’acqua? Ecco il motivo

Può capitare, a volte, che nell’apposita vaschetta dell’ammorbidente rimanga dell’acqua al termine del lavaggio. Per quale motivo succede? Come evitarlo? Ecco la possibile spiegazione.

Si può tranquillamente affermare che l’avvento degli elettrodomestici, fin da subito, ha reso la nostra vita estremamente più facile. Essi, infatti, svolgono al posto nostro alcune delle attività legate alla cura della casa, come lavare i piatti, nel caso della lavastoviglie, o lavare il bucato, per quanto riguarda la lavatrice. Di quest’ultima, in special modo, non potremmo proprio farne a meno, perché ci permette di risparmiare non solo tempo prezioso, ma anche denaro in quanto, durante i lavaggi, utilizza molta meno acqua rispetto alla quantità che utilizzeremmo noi lavando i panni a mano.

Nel corso del tempo, però, oltre che ad utilizzarli nel modo corretto, abbiamo imparato che gli elettrodomestici hanno bisogno di essere puliti a dovere, una volta ogni tanto, in modo da preservarne il corretto funzionamento. Nel caso della lavatrice, ad esempio, è buona norma eseguire la pulizia sia del cestello sia del filtro.

Non è raro, inoltre, riscontrare delle anomalie nel comportamento di tale macchinario, come la presenza d’acqua nella vaschetta dell’ammorbidente alla fine di ogni lavaggio. In questo caso specifico, può non trattarsi di un malfunzionamento della lavatrice, bensì di una nostra disattenzione. Fortunatamente, però, a tutto c’è un rimedio.

Acqua in eccesso nella vaschetta dell’ammorbidente della lavatrice

Quando utilizziamo la lavatrice e notiamo qualcosa che non va, ci facciamo subito prendere dal panico. La prima cosa a cui pensiamo, infatti, è che l’elettrodomestico abbia un problema, e che ci sia l’urgenza di ricorrere all’intervento di un tecnico o peggio, di doverne acquistare uno nuovo. In realtà, sono numerosi i casi in cui basta solamente cambiare alcune delle nostre abitudini, proprio come nell’eventualità in cui riscontrassimo che nella vaschetta destinata all’ammorbidente, a lavaggio terminato, è presente dell’acqua.

Non è normale, questo è certo. Ma allora, da che cosa dipende? Se la quantità di ammorbidente da noi utilizzata risultasse essere eccessiva, potrebbe capitare che tale prodotto non riesca a scorrere nel modo corretto. Per provare a risolvere il problema, non dobbiamo fare altro che diminuire la dose di ammorbidente secondo quanto riportato sulla confezione e, prima di inserirlo nell’apposita vaschetta, diluirlo con dell’acqua. Così facendo, a meno che non si tratti di un malfunzionamento tecnico, tutto tornerà alla normalità.

Come sostituire l’ammorbidente

Preservare la nostra salute da eventuali reazioni allergiche è molto importante. Per questo motivo, nel caso in cui la nostra pelle fosse oltremodo sensibile e volessimo evitare di esporla al contatto con troppi detersivi, possiamo decidere di sostituire l’ammorbidente con un ingrediente totalmente naturale: il bicarbonato.

Per constatarne l’efficacia, non dobbiamo fare altro che inserirne la dose equivalente a un cucchiaino nell’apposita vaschetta, e il gioco è fatto! Ovviamente, anche in questo caso, diluito con dell’acqua.