Asciugamani morbidi senza usare l’ammorbidente: finalmente non si induriranno più

Come avere degli asciugamani morbidi senza usare l’ammorbidente? Il metodo degli esperti è da provare immediatamente.

Per avere degli asciugamani morbidi, non sempre l’ammorbidente è quello che serve. Al contrario, un uso eccessivo di questo prodotto potrebbe rovinare le fibre della spugna completamente. Non solo, i prodotti chimici per la pulizia hanno comunque dei componenti tossici pericolosi per la salute e anche l’ambiente. Gli esperti spiegano come avere degli asciugamani puliti, profumati e altamente morbidi al tatto per asciugarsi delicatamente.

Asciugamani morbidi, il metodo degli esperti

La prima cosa da fare è non mettere troppi indumenti dentro il cestello, preferendo una pulizia di soli asciugamani. In questo caso non si andranno a rovinare, anche per avere un lavaggio ottimale e ritrovare la morbidezza di sempre. Si possono lavare insieme solo le lenzuola, preferendo inoltre un programma ecologico e una dose di detersivo bassa.

Per un risultato ottimale si alleggerisce il carico, si mettono solo asciugamani ma si deve evitare l’ingombro del cestello. È l’unico modo per poter lavare i tessuti completamente e senza il rischio che restino rigidi oltre che sporchi. L’ingombro inoltre non permette all’acqua di risciacquare tutto e l’odore a fine lavaggio sarà impossibile da gestire.

Invece dell’ammorbidente, il consiglio degli esperti è quello di usare solo del bicarbonato di sodio. Un prodotto completamente naturale che funge da ammorbidente, igienizzate e detergente. Inoltre non è tossico e non contiene alcun agente chimico. Come si usa? Ne basta mezza tazza da versare direttamente nel cestello, eseguendo il lavaggio normale. Inoltre potrà sbiancare naturalmente gli asciugamani ingialliti.

Cosa usare per gli asciugamani? Addio ammorbidente

Gli esperti hanno anche altri consigli per avere degli asciugamani morbidi e non rischiare di doverli gettare via.

Se possibile, dopo il lavaggio in lavatrice, andrebbero messi in asciugatrice. La regola prevede di impostare il programma su “media asciugatura”. In caso contrario si possono anche stendere al sole, meglio se con il vento a favore.

Un altro ingrediente ottimo è l’aceto di vino bianco che ammorbidisce i tessuti in maniera completamente naturale. Ottimo come igienizzante ed efficace contro i cattivi odori. Basta una sola tazza di aceto da versare nella vaschetta all’interno della parte dedicata all’ammorbidente. Un consiglio? Aggiungere alcune gocce di olio essenziale alla menta per dare ai tessuti un profumo di pulito ottimo.

Ovviamente è necessario dire addio alla candeggina, perché il rischio di rovinare completamente gli asciugamani è altissimo. La candeggina potrebbe appiattire le fibre e regalare una durezza mai vista prima.

Infine, meglio evitare le temperature troppo alte per il lavaggio e sovraccaricare di detersivo. Un tessuto insaponato farà molta fatica ad eliminare tutti i residui che resteranno sulle fibre. Non solo, appena è terminato il ciclo di lavaggio gli asciugamani dovranno essere immediatamente messi ad asciugare. Un asciugamano umido attira cattivo odore, muffa e rigidità delle fibre.