“Ha abbandonato il trono”, imprevisto a UeD: cos’è accaduto in studio

Una protagonista di Uomini e Donne ha deciso di abbandonare il programma sorprendendo tutti quanti. Ecco di chi si tratta.

Uomini e Donne è il dating televisivo più longevo della televisione italiana e originariamente il suo format prevedeva una formula diversa da quella che conosciamo oggi, introdotta nei primi anni 2000.

Negli anni ’90, il programma prevedeva la presenza in studio di una coppia di protagonisti, fidanzati o coniugi, che parlava della loro vita di coppia mettendo in risalto alcune problematiche.

Uomini e Donne: ecco la protagonista che ha lasciato il programma

Il pubblico in studio, prendendo la parola, dava il loro parere e diceva la sua sulle vicende della coppia entrando anche a volte in discussione con loro, il tutto con la conduttrice che decideva a chi dare o no la parola.

Ad un certo punto, nei primi anni 2000, fa il suo ingresso nel programma un uomo, Roberto Maltoni che mette a disposizione un costosissimo anello da donare a colei che sarebbe diventata sua moglie.

Così, cominciarono a presentarsi nel programma molte donne tra cui Tina Cipollari che è diventata nel tempo lei stessa tronista e opinionista del programma ed è ancora presente nella nuova edizione.

La donna si è accanita spesso nei confronti di Gemma Galgani, dama del dono over, accusandola di non essere nel programma per trovare l’amore ma solo per apparire anche se da un po’ di tempo le attenzioni di Tina sono rivolte verso Pinuccia e Ida Platano.

La donna si è scagliata anche contro di loro e proprio Ida, stando alle anticipazioni rilasciate dalla pagina Instagram, Uominiedonnetronoclassicoeover, durante le ultime registrazioni ha deciso di lasciare il programma.

Il motivo per cui la donna ha deciso di abbandonare lo show è stato per via del cavaliere Alessandro Vicinanza, con cui la donna ultimamente è stata avvistata insieme ad un aeroporto, come riportato dall’influencer del gossip Deianira Marzano.

I due hanno confermato di essersi scelti e hanno deciso di intraprendere una relazione, ma sono in molti coloro che pensano che tra i due le cose si complicheranno e li rivedremo nello show.

Ma le sorprese non sono finite, perché sempre durante le registrazioni, una tronista ha deciso di abbandonare il suo ruolo per via di un motivo molto personale, lasciando vacante un posto sul trono.

La tronista che ha deciso di lasciare la trasmissione

Stiamo parlando di Federica Aversano, che dopo essere stata, nella scorsa stagione una delle corteggiatrici di Matteo Ranieri, non essendo stata scelta dal tronista che invece ha preferito Valeria Cardone è stata contattata dalla redazione per sedere su uno dei troni di questa edizione.

Federica, però, ha dichiarato di non sentirsi attratta da nessuno dei corteggiatori che si sono presentati al suo cospetto in queste settimane e per via del fatto che il suo impegno la costringe a dedicare meno tempo a suo figlio.

A seguito di queste motivazioni, Federica ha deciso di abbandonare il programma facendo rimanere in carica sui troni Federico Dainese, Federico Nicotera e l’unica tronista donna Lavinia Mauro.

Federica, originaria di Napoli, ma residente a Caserta ha avuto suo figlio, Luciano, al quale è molto legata, da una precedente relazione e a soli ventiquattro anni si ritiene una mamma single.

Appena salita sul trono, Federica ha ricevuto la visita di tantissimi corteggiatori ma due in particolare hanno catturato la sua attenzione, Riccardo e Francesco ma nessuno dei due, dopo le esterne, è riuscito a far breccia nel suo cuore.

Spinta dal fatto di non avere nessun interesse e per via del fatto di voler rimanere con suo figlio, dopo una stagione in cui ha fatto un sacrificio per corteggiare, senza risultati positivi, Matteo, ha deciso di lasciare il programma seppur molto dispiaciuta, ringraziando la redazione e Maria De Filippi per l’occasione.