Lavatrice, come ridurre il ciclo di lavaggio: così risparmi la metà del tempo

Fare la lavatrice può costare tempo e denaro. Per fortuna esiste un metodo per ridurre il ciclo di lavaggio. Vediamo qual è.

Ogni trucco è buono per risparmiare, anche quando si tratta della lavatrice.

Lavatrice: quanto mi costi?

Fare la lavatrice, in tempi di caro bollette, può essere davvero costoso. Purtroppo, infatti, l’autunno e l’inverno 2022/23 sono caratterizzati dall’aumento esponenziale del costo dell’elettricità e del gas. Una diretta conseguenza del conflitto in Ucraina e delle potenze che detengono la maggior parte delle risorse che hanno proceduto alla speculazione.

Molte aziende e negozi sono stati costretti a calare giù le serrande mentre tanti lavoratori sono stati lasciati a causa. Le famiglie devono fare i conti con il caro spesa e l’aumento delle bollette. Ecco, dunque, che ogni trucco per poter risparmiare sembra essere una manna dal cielo. Di seguito, scopriremo quanto impiega un ciclo di lavaggio della lavatrice e come fare per accorciarlo e, dunque, risparmiare tempo e denaro.

Ciclo di lavaggio: quanto dura e come accorciarlo

Ogni ciclo di lavaggio della lavatrice è variabile. Non esiste, infatti, una tempistica precisa su ognuno. Sono tanti i fattori che possono determinarne la durata. In primis, il tipo di carico. Poi, il tipo di tessuto che dobbiamo lavare con una specifica temperatura impostata. Non ultimo fattore ad influire, la pressione dell’acqua. Ogni ciclo, inoltre, varia anche dal tipo di elettrodomestico di cui si dispone. I programmi sono diversi. Notoriamente, quelli più brevi riguardano il prelavaggio. I cicli rapidi, invece, durano non più di 15 minuti. I programmi, invece, per gli indumenti più sporchi, con macchie più resistenti e tessuti che non si rovinano, possono superare l’ora.

Generalmente, le informazioni circa la durata di ciascun ciclo di lavaggio, sono specificate all’interno del manuale utente di ciascuna lavatrice. Se dovessi averlo perso, i modelli di lavatrice più blasonati e moderni possono essere ricercati online e, conseguentemente, scaricare il manuale dal web.

Nel manuale potrai consultare quali tessuti possono essere lavati a quale ciclo oppure quanti chili supporta ogni programma settato sull’elettrodomestico.

Infatti, non ci si può aspettare di ottenere dei risultati soddisfacenti con un ciclo breve se gli indumenti sono parecchio sporchi. Otterrai un buon risultato, con un ciclo breve, se gli indumenti sono in una quantità inferiore ai due chilogrammi e sono sporchi poco. Il tempo del ciclo si riduce quando si riducono i giri del cestello.

In linea di massima, inoltre, quando si adopera acqua fredda oppure tiepida, l’acqua non supera mai i 30 o i 40 gradi. Ciò significa che l’elettrodomestico non impiega troppo tempo per scaldare la temperatura dell’acqua. Si adoperano, poi, pochi risciacqui per volta. Nel ciclo breve, dunque, si dovrà adoperare una quantità di detersivo inferiore ai cicli normali.