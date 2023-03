Lavatrice, ammorbidente fatto in casa: bastano questi 2 ingredienti per prepararlo

Ammorbidente fatto in casa: ci hai mai provato? È davvero semplicissimo da realizzare. Ti bastano soltanto questi 2 ingredienti per realizzarlo.

Sai che puoi realizzare con le tue proprie mani un ammorbidente da utilizzare per il bucato? La tua lavatrice ti ringrazierà. Bastano questi ingredienti per prepararlo.

Lavatrice, come prendersi cura di questo elettrodomestico fondamentale

Sebbene si possa considerare tra gli elettrodomestici più energivori, la lavatrice continua a rappresentare un’esigenza in tutte le case. Farne a meno è praticamente impossibile. La tecnologia ci aiuta tanto, fortunatamente, non soltanto quando si tratta di trovare una soluzione per facilitare i lavori domestici ma anche per fare economia.

Anche se ci troviamo in un periodo particolarmente complicato per l’economia, la vendita o messa in commercio di lavatrici con classi energetiche efficienti, contribuisce alla possibilità di sfruttare al meglio questo elettrodomestico.

Sicuramente esso è tra quelli più delicati e di cui prendersi cura è fondamentale, altrimenti si rischia che, nel giro di poco tempo, sia già inutilizzabile. Sai che talvolta sono i detersivi che acquisti a rovinare la tua lavatrice? Per non parlare poi della mancata pulizia dei suoi componenti che rappresenta un grosso rischio per l’impianto.

A proposito di detersivi, quante volte ti sarà capitato di comprare anche i migliori in commercio ma di non ottenere un bucato pulito e profumato come invece vorresti? Questo problema si presenta soprattutto quando si parla di ammorbidenti. Oggi vogliamo svelarti la ricetta per realizzare un ammorbidente fatto in casa: ti bastano soltanto questi 2 ingredienti.

Ammorbidente fatto in casa: ti servono solo questi ingredienti

E’ buona abitudine, nella fase del bucato, utilizzare un buon ammorbidente. Questo prodotto dalle profumazioni più varie, si aggiunge in un ciclo di lavaggio per ammorbidire e profumare i panni.

Che sensazione bellissima è quella di tirare fuori i tuoi vestiti dalla lavatrice e sentirli morbidi al tatto e con una profumazione gradevole? Sai che inoltre, l’utilizzo dell’ammorbidente migliora anche la stiratura dei capi e riduce la carica elettrostatica?

Insomma, i vantaggi nell’utilizzarlo sono tantissimi. Attenzione però. L’uso continuato degli ammorbidenti, soprattutto se non realizzati con prodotti naturali, può presentare anche degli svantaggi per i nostri capi.

Per esempio, un ammorbidente con ingredienti chimici può finire per rovinare le fibre sintetiche o generare addirittura macchie sui vestiti. Per non parlare poi degli effetti nocivi che può avere sull’ambiente.

Oggi vogliamo svelarti invece una ricetta che ti permetterà di realizzare un ammorbidente fatto in casa con soli pochi passaggi e con due ingredienti. Pronta a rimanere a bocca aperta? Mettiamoci immediatamente all’opera.

Per realizzare questo ammorbidente ci impiegherai davvero pochissimo tempo. La prima cosa che devi fare è procurarti una saponetta, di quelle che generalmente si utilizzano per il bucato a mano (va bene anche il sapone di Marsiglia).

Con l’aiuto di una grattugia, inizia a grattare il tuo sapone e versalo all’interno di un contenitore che ricoprirai con un litro di acqua bollente. Mescola il tutto fino a quando non otterrai un composto omogeneo e cioè fino a quando il sapone non si sarà completamente sciolto.

A questo punto, lascia che il tuo composto riposi per almeno 4 ore. Trascorso questo arco temporale, rimarrai sorpresa nel vedere come la soluzione liquida si sarà indurita raggiungendo una consistenza gelatinosa.

Versa ora il composto ottenuto in un frullatore e mixa il tutto alla massima potenza dopo aver aggiunto una tazza di aceto bianco. Poi riversa il tutto nuovamente nella terrina. Ciò che avrai ottenuto è una soluzione cremosissima a cui andrai a aggiungere un altro litro e mezzo di acqua a temperatura ambiente.

La ricetta naturale per panni super profumati

Continua ancora a mescolare. Ecco fatto, il tuo ammorbidente è pronto. Se vuoi donargli anche un aspetto estetico, puoi aggiungere delle gocce di colorante per ottenerlo della colorazione che preferisci.

Ora provalo sui tuoi vestiti, vedrai che risultati straordinari: il tuo bucato non sarà soltanto super profumato ma anche morbidissimo. Conoscevi questa ricetta? Tantissime le donne che la stanno provando.

Siamo sicuri che se sperimenterai questa ricetta anche tu non potrai più farne a meno, anzi, ti preparerai a dire addio agli ammorbidenti commerciali per utilizzare questo prodotto naturale che ti costa davvero poca fatica ma anche pochi soldini.

Ovviamente, lo devi utilizzare in maniera parsimoniosa come faresti con qualsiasi altro ammorbidente. Te ne basta soltanto un tappino da versare nella vaschetta della lavatrice per ottenere risultati ottimali. Con questa tecnica farai risparmiare le tue tasche ma tutelerai anche la salute dell’ambiente evitando l’acquisto di prodotti chimici.