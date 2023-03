By

Monir di MasterChef, ricordate il simpaticissimo protagonista del cooking show? La sua vita totalmente cambiata dopo la fine del programma. Ecco che fine ha fatto.

Che cosa ne è stato di Monir di MasterChef? Il protagonista del cooking show oggi ha cambiato completamente vita. Ecco che cosa ne è stato di lui: preparatevi a rimanere a bocca aperta.

Monir Eddardary, il concorrente più amato di MasterChef

Impossibile non ricordare il mitico Monir. Protagonista di MasterChef 10 si è fatto conoscere proprio grazie alla partecipazione al programma di cucina più famoso d’Italia e del mondo. Merito del suo successo, non soltanto il talento ma anche la presenza di Giorgio Locatelli.

Il famoso chef lo ha preso sotto le sue ali dandogli una possibilità straordinaria, quella di far conoscere a tutti non soltanto la sua simpatia ma anche il suo talento culinario.

Pure se non ha alzato lui la coppa dei campioni, Monir sarà ricordato come un personaggio iconico della trasmissione di cucina più famosa dello stivale.

Arrivato ugualmente in finale, ha fatto tanto parlare di sé dopo la fine della trasmissione. A questo proposito, in tanti si stanno chiedendo che fine ha fatto Monir? Ecco come è cambiata la sua vita dopo la partecipazione a MasterChef.

La nuova vita dell’ex concorrente di MasterChef

Lo chef di origine marocchina nato però a Bevagna, ha conquistato tutti con la sua simpatia e la sua bravura. Protagonista di MasterChef 10, ha fatto tanto parlare di sé per il suo straordinario talento culinario.

Giorgio Locatelli, che ha creduto in lui fin dall’inizio, gli ha donato una possibilità incredibile: quella di farsi strada nel mondo non proprio semplicissimo della cucina. Che cosa ne è stato però di Monir dopo la partecipazione al programma più conosciuto d’Italia? La sua vita, a seguito di MasterChef, è cambiata incredibilmente.

Solo di recente, il giovane ha rilasciato un’intervista a RTL parlando della sua esperienza nel cooking show famosissimo e dichiarando che, a distanza di due anni, continua ancora ad essere sulla cresta dell’onda.

Tra i suoi sogni futuri non c’è quello di lavorare dietro i fornelli ma di aprire piuttosto un fast food o un delivery per soddisfare anche le esigenze di un settore moderno come quello culinario, che giorno dopo giorno, cresce e si modernizza sempre di più.

Intanto, su Instagram, Monir continua a spopolare. Seguito da oltre 209 mila follower, pubblica con una certa regolarità contenuti interessanti per gli utenti e in particolare per i suoi fan.

Il suo profilo social non è soltanto un diario culinario ma anche un album di ricordi e momenti privati. Numerose le foto del giovane chef insieme agli amici, alla famiglia ma anche ad altri concorrenti di MasterChef.

In particolare, tra gli ex concorrenti della nota trasmissione culinaria, Monir continua ad avere ottimi rapporti con Antonio Colasanto. E’ proprio con lui che ha iniziato una nuova avventura.

I due ex concorrenti di MasterChef hanno unito il loro talento culinario per dare vita ad un libro dal titolo “Gli opposti che si attraggono” che tanto successo ha riscosso. Nel manuale in questione, i due Chef affrontano un tema importante: le differenze ma anche le similitudini tra due culture culinarie differenti, quella italiana e quella marocchina.

Continua dunque il successo per uno dei protagonisti più iconici di MasterChef che con la sua simpatia e semplicità, oltre che con il suo talento, si è fatto conoscere in tutta Italia. Ancora oggi tantissime le persone che lo ricordano anche per la verve ironica che tante risate ha strappato ai telespettatori.

Moltissimi gli utenti social che interagiscono con lo chef che non manca di aggiornare costantemente il suo profilo social condividendo con chi lo segue anche segreti della cucina marocchina.

Sul suo Instagram si possono trovare infatti video e spiegazioni di ricette per realizzare pietanze gustose e straordinarie. Anche se sono trascorsi ormai più di due anni dalla fine di MasterChef, Monir continua a cavalcare l’onda del successo.