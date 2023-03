Lavastoviglie, metti sempre una spugna per i piatti prima di avviarla: il motivo

Ecco perché dovreste sempre disinfettare la spugna per i piatti all’interno della lavastoviglie, è un metodo davvero rivoluzionario.

Vi sveliamo un segreto che non tutti conoscono e che invece ha in sé una serie di vantaggi enormi. Dovrete solo mettere una spugna in lavastoviglie.

Spugna da cucina, un ricettacolo di germi

Quante volte al mese o a settimana sostituite la spugna da cucina? C’è addirittura chi la usa per anni o fino a quando non si deteriora. Dovete sapere, però, che è fondamentale cambiare la spugna da cucina spesso, perché dentro di essa si annidano milioni di germi e di batteri.

Con la spugna per i piatti rimuoviamo tutti i residui di cibo dalle nostre stoviglie e spesso puliamo anche le superfici della cucina. Una volta fatto, la sciacquiamo sotto l’acqua corrente, ma non la laviamo mai davvero.

Ed è proprio così che proliferano milioni di batteri che minacciano ogni giorno la nostra salute. Così, gli esperti hanno iniziato a raccomandare di sostituire spesso la spugnetta da cucina, in modo da prevenire l’accumulo spropositato di batteri.

Gli esperti raccomandano di avere sempre delle spugnette di scorta, che possano entrare immediatamente in gioco tutte le volte che notate che la vostra spugna andrebbe cambiata. E se la vostra spugna è nuovissima nonostante sia passato del tempo dal suo primo utilizzo?

In questo caso non conviene gettarla. Molti non sanno che è sufficiente disinfettare la spugna per piatti in modo preciso, accurato ed efficace. Ecco che di seguito vi sveliamo come farlo, mettendo la spugnetta direttamente all’interno della lavastoviglie.

Come disinfettare la spugna per piatti

Se non volete gettare la vostra spugnetta, ma semplicemente disinfettarla, ecco che oggi vi consigliamo di metterla all’interno della lavastoviglie.

Tutto quello che dovete fare è inserirla all’interno di questo fantastico elettrodomestico una volta a settimana. Quindi avviate il vostro programma di lavaggio preferito, durante il quale pulirete anche le altre stoviglie.

Noi vi consigliamo un lavaggio a 60 gradi circa, che comprende anche l’asciugatura. In questo modo la vostra spugna per i piatti verrà fuori perfettamente disinfettata e asciutta.

Ricordatevi, in ogni caso, che è fondamentale pulire quotidianamente la spugnetta per i piatti. Versate un po’ di detersivo per i piatti e strofinate le due estremità della spugnetta per rimuovere ogni residuo di cibo.

Poi conservatela in un luogo all’aperto e all’asciutto, che faccia sì che la spugna faccia evaporare ogni residuo di acqua. Vi raccomandiamo, ad esempio, di metterla sul davanzale della vostra finestra o magari in balcone.

Prima di farlo, rimuovete ogni traccia di saponi e di detersivi e strizzatela bene: sarà in questo modo, infatti, che la spugna per i piatti si asciugherà in men che non si dica!

Ora sapete come disinfettare la spugna per patti e soprattutto perché tantissime persone la stanno mettendo all’interno della lavastoviglie. Si tratta di capi famiglia davvero attenti alle esigenze dei propri figli, che vogliono garantire loro la massima sicurezza a livello di igiene.