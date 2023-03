Lavatrice, in quale scomparto si mette il detersivo? Sbagliano quasi tutti

Cosa succede se si mette il detergente nello scomparto sbagliato e dove mettere il detersivo in lavatrice. La procedura corretta.

Scopriamo insieme qual è il metodo più corretto per inserire il detersivo in lavatrice. Dopo averlo imparato, siamo sicuri che non sbaglierai più. Si tratta di un errore comune, che può rovinare i vestiti.

Detersivo nello scomparto sbagliato, cosa succede

Tante persone che si occupano ogni giorno della cura della casa, sono felici all’idea di garantire il massimo della pulizia e della sicurezza alla propria famiglia. Alcuni, però, temono di compiere alcuni errori, che potrebbero rivelarsi fatali.

Chi si occupa della lavatrice, ad esempio, potrebbe avere spesso dei dubbi riguardo alla forma corretta di pulire i propri vestiti. Alcune domande che molta gente si pone sono relative agli scomparti della lavatrice e a quale sia il corretto in cui inserire il detersivo.

Oggi vi toglieremo ogni dubbio, ma prima vi spiegheremo cosa accadrebbe nel caso in cui sbagliaste scomparto. Se un giorno di questi doveste sbagliare, sappiate che non accadrebbe nulla di pericoloso.

Questo gesto, però, potrebbe ripercuotersi sulla pulizia dei vostri vestiti. Dovete sapere, infatti, che, se ad esempio versate il detersivo nello scomparto dell’ammorbidente e viceversa, laverete i vestiti con l’ammorbidente e li profumerete con il detersivo.

Questo perché lo scomparto dell’ammorbidente viene svuotato in automatico dalla lavatrice dopo alcuni minuti, o ore, di lavaggio. Ma qual è, in realtà, lo scomparto giusto? Ve lo spieghiamo di seguito, in modo che eviterete di commettere altri errori.

Dove mettere il detersivo in lavatrice

Se vi state chiedendo dove mettere il detersivo in lavatrice, la risposta a questa domande è “dipende“. Dipende, infatti, da numerosi fattori. La prima cosa che vi consigliamo di fare per scomparire qual è lo scomparto giusto, è leggere il manuale d’istruzione del vostro elettrodomestico, fornitovi dal produttore.

Nel caso in cui lo abbiate perso, potrete facilmente reperirlo online. Potete anche chiedere a chiunque sia in possesso dello stesso modello di lavatrice di togliervi questo dubbio.

In generale, però, possiamo dirvi che lo scomparto giusto in cui mettere il detersivo suole essere quello di sinistra. Possiamo arrivarci per logica: in generale, iniziamo a leggere, a contare e a ragionare da sinistra a destra.

E sarebbe proprio questo primo lo scomparto designato dalle case produttrici di lavatrici per l’inserimento del detersivo. Quello alla sua destra, invece, sarebbe destinato all’ammorbidente.

A volte, per evitare errori, i produttori numerano le vaschette con i valori I e II, dove I è lo scomparto del detersivo per il prelavaggio, mentre II è quello del detersivo in polvere o liquido, usati per il lavaggio. Infine, lo scomparto con un simbolo del trifoglio o del fiore dovrebbe essere quello dell’ammorbidente.

In generale, però, come ogni lavatrice è diversa, così ogni simbolo lo è. Proprio per questo vi consigliamo, prima di utilizzare la vostra lavatrice commettendo errori, di capire bene qual è la maniera corretta di lavare i vostri vestiti.