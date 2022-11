L’Australia vola agli ottavi, la Tunisia batte la Francia ma saluta il mondiale

Si chiude con tante emozioni la terza giornata del Gruppo B: con un gol di Leckie l’Australia supera la Danimarca e vola agli ottavi di finale, nell’altro match la Tunisia compie l’impresa vincendo 1-0 contro la Francia ma saluta il mondiale.



Sconfitta inaspettata e pesante per la Francia campione del mondo, Deschamps applica un turnover massiccio e la Tunisia ne approfitta trovando con Khazri il gol vittoria, agli africani però la vittoria non basta con l’Australia che arriva al secondo posto in classifica in virtus dell’ 1-0 contro la Danimarca.

La sfida si chiude tra le polemiche con il VAR che al minuto 98 annulla a Griezmann il gol del pareggio per una posizione di fuorigioco.

Nell’altro match è Leckie a decidere la sfida con un bel mancino incrociato al 60′, la Danimarca delude anche oggi ed esce dal mondiale da ultima del girone con appena 1 punto conquistato, l‘Australia raggiunge per la seconda volta nella sua storia gli ottavi di finale di un campionato del mondo.

Après un but refusé en toute fin de match, les Bleus s’inclinent 1-0 face à la Tunisie mais terminent tout de même 𝗲𝗻 𝘁𝗲̂𝘁𝗲 𝗱𝗲 𝗹𝗲𝘂𝗿 𝗴𝗿𝗼𝘂𝗽𝗲. Prochain RDV : les 𝗵𝘂𝗶𝘁𝗶𝗲̀𝗺𝗲𝘀 𝗱𝗲 𝗳𝗶𝗻𝗮𝗹𝗲 ce dimanche 👊 🇹🇳1-0🇫🇷 | #TUNFRA | #FiersdetreBleus pic.twitter.com/thUSLxF2xC — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) November 30, 2022

Australia-Danimarca 1-0

Tra Australia e Danimarca domina la paura con le due squadre costrette a vincere in virtù del contemporaneo successo della Tunisia contro la Francia.

I danesi iniziano meglio la sfida andando vicini al vantaggio già all’undicesimo con il destro di Jensen, Ryan però manda in calcio d’angolo.

Al 29′ è Eriksen ad avere una buona occasione ma l’ex centrocampista dell’Inter chiude troppo il suo destro che finisce abbondantemente a lato.

Al 60′ è Leckie a spezzare l’equilibrio con una bella azione personale conclusa con un sinistro incrociato sul quale non può nulla Schmeichel.

La Danimarca non riesce più a creare occasioni e l’Australia con merito raggiunge il secondo posto nel girone e vola agli ottavi di finale.

Tunisia-Francia 1-0

Successo storico ma purtroppo per gli africani inutile, la Tunisia supera per 1-0 la Francia ma abbandona il mondiale chiudendo al terzo posto nel Gruppo B.

I campioni del mondo pagano il massiccio turnover adottato da Didier Deschamps e non riescono a chiudere il girone a punteggio pieno ma passano comunque da primi in virtù di una differenza reti migliori rispetto a quella australiana.



Grandissima prova dell squadra di Kadri che entra in campo aggressiva e motivata fin dai primi minuti limitando al massimo una Francia spenta e con poche idee.

Il gol che decide la sfida arriva al 58′ con Khazri che approfitta della palla persa da Fofana per involarsi a campo aperto, tre dribbling e sinistro potente e preciso a battere Mandanda in uscita.

Nel finale il VAR annulla il pareggio a Griezmann per una posizione di fuorigioco, la Francia e l‘Australia volano agli ottavi, Danimarca e Tunisia eliminate dal mondiale.