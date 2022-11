Nuovo bonus 500 euro: solo questi cittadini italiani possono averlo

Nuovo bonus pari a 500 euro solo per questi cittadini italiani: la domanda può essere presentata a partire dal 30 novembre.

In arrivo il nuovo bonus 500 euro, ma solo una determinata platea di cittadini può averlo. Ecco chi sono i beneficiari del nuovo aiuto economico pari a 500 euro. I nuclei familiari devono fare fronte ad una crisi che li sta mettendo a dura prova. Inflazione, caro vita, rincari dei prezzi energetici stanno riducendo il potere di acquisto dei cittadini italiani.

Si tratta di uno scenario economico per nulla roseo per le famiglie e per le imprese tricolore. Sono numerosi i negozi e le piccole medie imprese che hanno abbassato la saracinesca durante la pandemia e in piena emergenza energetica.

Saracinesche abbassate durante il Covid: il report di Confcommercio

Con il crollo dei consumi di oltre dieci punti percentuali, si stima la chiusura di quasi 400 mila imprese che hanno dovuto abbassare la saracinesca durante il periodo pandemico. È Confcommercio che ha elaborato i dati dell’Unioncamere: sono soprattutto le aziende del settore non alimentare ad aver abbassato le saracinesche.

Ad essere colpiti sono i comparti dell’abbigliamento, delle calzature, del commercio ambulante, ma anche il settore terziario (agenzie di viaggio, trasporti, bar e ristoranti). Sono proprio le botteghe, i bar, i ristoranti e le pizzerie ad aver sofferto durante il Covid. Per questo, un’amministrazione comunale abruzzese ha deciso di erogare un nuovo bonus pari a 500 euro.

Nuovo bonus 500 euro: a chi spetta?

Il Comune abruzzese di Avezzano ha stanziato un nuovo bonus pari a 500 euro a favore dei bar, ristoranti, botteghe e pizzerie che hanno sofferto ingenti perdite economiche durante il lockdown ed in tutto il periodo pandemico. Sono le piccole attività familiari ad aver subito ingenti perdite del volume d’affari.

Nuovo bonus 500 euro: come presentare la domanda?

Per richiedere il nuovo bonus 500 euro è necessario presentare la domanda al Comune abruzzese. La domanda deve essere inviata via PEC a partire dal giorno 30 novembre dalle ore nove fino a mezzanotte del 9 dicembre.

Le attività economiche interessate devono allegare il modello tramite Posta Elettronica Certificata (PEC). Come spiegato dall’Assessore Roberto Verdecchia è necessario tener presente le scadenze affinchè le agevolazioni vengano assegnate secondo l’ordine di invio della domanda.

Nuovo bonus 500 euro: una misura di sostegno economico

Il nuovo bonus 500 euro è una misura di sostegno economico che prevede un contributo delle spese sostenute per i progetti di investimento in impianti, macchinari, acquisto di merci e investimenti immateriali.

È quanto spiegato dai consiglieri Mercogliano e Silvagni. Si tratta di un bonus del valore di cinquecento euro messo in campo dall’amministrazione comunale di Avezzano. Questo aiuto economico è rivolto alle imprese di piccola e media dimensione che operano nel settore alimentare e non alimentare.