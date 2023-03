Era la notizia che tutti attendevano da tempo. Qualche giorno fa era stato annunciato, ma sembrava esser qualcosa in gran segreto. Laura Pausini e Paolo Carta si sono sposati.

Erano state le pubblicazioni affisse in comune a rivelare a tutti i fan della cantante il giorno più bello della sua vita. Dopo anni di convivenza ed una figlia, la foto che toglie ogni dubbio.

Laura Pausini si è sposata

È sul web la foto che tutti attendevano con ansia, quella del matrimonio di Laura Pausini e Paolo Carta. I due musicisti si sono detti sì ed è stata proprio la cantante a pubblicare, sul suo profilo Instagram, la foto. Lei in abito nuziale bianco insieme a Paolo, ora ufficialmente suo marito: “Abbiamo detto sì”. Sono state queste le parole a commento della foto stessa.

I due, da 18 anni insieme, hanno deciso di coronare il loro sogno d’amore. Sul sito del Comune di Roma, infatti, erano state rese note le pubblicazioni. A Roma visto che Paolo Carta è nato ed è residente nella Capitale.

Nel 2013, la coppia ha avuto una figlia, Paola. Dopo le pubblicazioni sul sito del Comune di Roma, i fan della Pausini s’aspettavano che il matrimonio si sarebbe celebrato fra qualche mese. Ma invece, con sorpresa di tutti, la foto del matrimonio è stata pubblicata questa mattina sul profilo Instagram della stessa Pausini.

Laura Pausini, in uno dei suoi precedenti post, aveva pubblicato le promesse di matrimonio: “Che ogni tua promessa sia la mia, in salute e in malattia, c’è già tutto ciò che vuoi davanti a noi” – era scritto nelle promesse.

Abito bianco con giacca per lei e fedi sottili e scure

La Pausini, in abito bianco con giacca ed abito lungo dello stesso colore, unito ad un velo non lungo e con guanti di pizzo. Pettinatura raccolta e sorriso sgargiante. Paolo Carta, invece, in un elegantissimo abito nero. A fare da sfondo alla foto, un’atmosfera luccicante, con a terra delle candele e, a simbolo della loro passione comune per la musica, una chitarra.

Il 14 marzo le pubblicazioni sul sito del Comune di Roma, in attesa delle nozze fra qualche mese. Ed invece, laura ha spiazzato tutti: la pubblicazione della foto del matrimonio, questa mattina sul suo profilo Instagram, ha sorpreso tutti. Osservando attentamente la foto su Instagram, anche le fedi scelte dai due neo coniugi, non sono tradizionali: sono sottili e scure.

A portare le fedi al momento del matrimonio, è stata la piccola Paola, che ha 10 anni. una scelta ed un desiderio che i suoi genitori avevano da prima che lei nascesse. Le fedi in titanio stanno diventando sempre più di moda negli ultimi anni. Sono leggere sulle dita. L’uso del titanio come materiale per la creazione degli anelli, materiale incorruttibile, è un simbolo ulteriore dell’unione tra i due sposi, che sarà capace di resistere al tempo che passa.

I rumors del matrimonio fra i due erano già nell’aria da tempo. Poi l’arrivo delle pubblicazioni e, oggi, la conferma dell’avvenuto matrimonio, a coronamento di un amore che dura da 18 anni.