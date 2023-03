Sapienza di Roma prima università al mondo per Studi classici e Storia antica

In questa edizione del Qs World University rankings by subject, ben cinquantasei università italiane hanno ottenuto un totale di 530 piazzamenti. Questo rappresenta un aumento di trentanove rispetto alla precedente edizione.

Questi piazzamenti riguardano 54 diverse discipline accademiche, tra cui tre nuove entrate rispetto all’edizione precedente: Scienza dei dati, Storia dell’arte e infine Marketing.

Inoltre, sono stati registrati 96 piazzamenti nelle lista delle 5 grandi aree di studio. Abbiamo arte e scienze umane, la facoltà di ingegneria e tecnologia, poi anche scienze della vita, scienze naturali e infine scienze sociali. Tutto ciò indica una buona performance complessiva delle università italiane in vari settori accademici.

L’Italia, infatti, si posiziona al secondo posto per frequanza di piazzamenti in classifica. Sembra infatti che il nostro paese sia subito dopo la Germania. A quanto riportato però, la Sapienza di Roma acquisisce il titolo di università migliore in tutto il mondo per Studi classici e Storia antica. Inoltre questo è il suo terzo anno consecutivo.

Va inoltre segnalato che l’Italia si colloca al secondo posto tra i Paesi dell’Unione Europea per cifre di presenza all’interno della classifica. Siamo infatti tra i primi 10 al mondo, subito dopo i Paesi Bassi.