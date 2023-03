Alessandra Celentano, ve la ricordate a 18 anni? Uno splendore: lo scatto

Molti spettatori conoscono e seguono l’attuale Alessandra Celentano, ma sono in tanti che non hanno mai visto com’era da giovane. La Celentano da ragazza era veramente molto bella! Vediamola qui di seguito come non l’abbiamo mai vista.

Ultimamente è uscita una raffigurazione di Alessandra Celentano, cugina del celebre cantante e attore Adriano Celentano, che la mostra in uno scatto di svariati anni fa quando era ancora una ragazzina. Ecco la foto e cosa raffigura.

Alessandra Celentano, qualche curiosità sulla maestra di Amici

Se si parla di Alessandra Celentano, è facile pensare a lei e a quello che fa, dal momento che la vediamo spesso in tv e in un programma molto noto.

Eppure la maggior parte delle persone che seguono la Celentano nelle trasmissioni televisive dove è presente, non l’hanno mai vista quando era ancora una fanciulla. Dopo la pubblicazione di una sua fotografia di quando era solo una ragazza, la stessa, però, ha lasciato tutti stupefatti. Ma facciamo un passo indietro. Chi è Alessandra Celentano?

Alessandra Celentano è una famosa maestra di ballo che si è sempre fatta contraddistinguere, per via della sua forte personalità che mostra chiaramente pure nelle trasmissioni televisive.

Fino a ora, però, la rigida professoressa del programma Amici non si era mai mostrata nel modo in cui, invece, appare in questa vecchia foto apparsa recentemente.

L’insegnante si è sempre differenziata per la sua grande professionalità nonché bravura, che le hanno permesso di mettersi in risalto, affermandosi tra gli artisti più importanti nell’ambito dello spettacolo italiano. Ma mai come ora si era mostrata in questi termini.

Chi è Alessandra Celentano: alcuni dettagli sulla donna

La Celentano è una delle ballerine più famose presenti nel panorama della danza italiana. Difatti l’artista di Milano è stata la protagonista assoluta su tanti palchi non soltanto italiani ma pure a livello mondiale.

Adesso i telespettatori, come accennato poc’anzi, la associano prettamente al programma di Maria De Filippi intitolato Amici, che da diversi anni vede Alessandra nelle vesti di una prof di ballo.

Alessandra Celentano è molto conosciuta per la sua maestria nel ballo, ma anche per via del suo carattere deciso e spesso tendente ad atteggiamenti molto severi nei confronti dei suoi alunni.

Infatti proprio per questo il suo ruolo all’interno del programma musicale televisivo, è quello corrispondente a una professoressa che tanti alunni temono e che si mostra esigente al massimo nei loro confronti.

Una prof, quindi, che non fa sconti a nessuno e che pretende il massimo impegno dai partecipanti del programma.

Nonostante ciò, in quest’ultimo periodo la maestra di danza ha iniziato a rivelare sempre più un lato del suo carattere che fino ad ora aveva tenuto nascosto.

Si sta facendo riferimento a un suo lato alquanto scherzoso e basato sull’ironia che la Celentano non aveva mai voluto mostrare in precedenza.

La Celentano durante la sua gioventù: ecco la foto

A dimostrazione di quanto è stato appena detto, l’insegnante di danza mostra queste sue caratteristiche non solo in tv, ma pure attraverso le fotografie che pubblica con frequenza sui social. In queste immagini lei si rivela in svariati momenti inerenti la sua vita privata.

Ultimamente sembra che si stia aprendo totalmente a chi la segue ormai da tempo.

Per esempio il suo profilo Instagram è seguito da moltissimi utenti e sono stati proprio i suoi molteplici follower a notare una novità, all’interno del profilo di Alessandra. Una nuova foto che la ritrae in un momento di tanti anni fa, quando era ancora nel pieno della sua giovinezza.

In questo scatto in versione retrò si può infatti notare una versione in bianco e nero e molto più giovane di Alessandra Celentano.

Nella fotografia in questione si può vedere la giovane Alessandra che si trova in mezzo ad altre due ballerine molto rinomate. Stiamo parlando esattamente di Monique Loudières e di Laura Contardi.

In questa foto chi è messa maggiormente in risalto fra le tre è indubbiamente la Celentano, grazie al suo enorme carisma che traspare dall’immagine. Oltre alla compostezza e alla raffinatezza che la fanno distinguere da tutte le altre donne.

Com’è oggi la maestra di Amici oggi

Adesso tutti la conoscono e la riconoscono per merito della sua partecipazione al programma musicale della De Filippi.

Ciò considerando che ormai sono tanti anni che Alessandra partecipa a questo famosissimo show televisivo, nelle vesti di professoressa di danza. La prof in ogni edizione è affiancata da altri colleghi e volti rinomati, che insieme a lei occupano i posti in giuria divisi tra professori di canto e di ballo.

Quest’anno Alessandra ha in condivisione la cattedra di ballo con altri due artisti di questo ambito, ovvero Raimondo Todaro ed Emanuel Lo.

La professoressa di ballo, nata nella città milanese nel 1966, ha rappresentato e rappresenta dunque uno di quei personaggi artistici di alto livello che hanno lasciato un segno ben preciso, per quanto concerne il settore del ballo.

Ora costituisce uno dei personaggi televisivi più noti, usufruendo di un livello di fama sicuramente speciale. Alessandra è ormai diventata sempre più celebre. Sempre più celebre nel piccolo schermo.

Attualmente essendo ormai un’ex ballerina, si dedica con totale impegno e maestria all’insegnamento, proprio come fa in Amici.

Si parla dunque di una vera e propria celebrità che si mostra molto attiva non soltanto a livello televisivo, ma pure per quanto concerne i suoi profili social.