L’antico metodo giapponese per stirare i capelli a lunga durata: cheratina casalinga

Vi sveliamo l’antico metodo giapponese che vi permetterà di stirare i vostri capelli senza l’uso di metodi chimici dannosi per la vostra capigliatura.

Ecco qual è l’antico metodo usato da tantissimi orientali che aiuta a mantenere i capelli lisci e sani in un solo colpo.

Come stirare i capelli con metodi naturali

Stirare i capelli può essere un modo per ottenere un aspetto liscio e ordinato, ma l’utilizzo frequente di piastre e ferri può danneggiarli e renderli secchi e fragili. Fortunatamente, esistono metodi naturali che possono aiutare a stirarli senza danneggiarli.

Uno dei modi più semplici per stirare i capelli naturalmente è l’utilizzo di un pettine a denti larghi e di un asciugacapelli. Dopo averli lavati, asciugali leggermente con un asciugamano e dividili in sezioni. Quindi, utilizza un pettine a denti larghi per districarli e asciugali con un asciugacapelli caldo, facendo scorrere il pettine lungo le lunghezze mentre soffi aria calda.

Oltre all’utilizzo di un pettine e di un asciugacapelli, esistono anche alcune erbe e oli che possono aiutare a stirarli naturalmente. Ad esempio, l’olio di cocco è un idratante naturale che può aiutare a lisciarli e a renderli più lucenti. È possibile applicare una piccola quantità di olio di cocco sui capelli asciutti prima di stirarli con un pettine e un asciugacapelli.

Inoltre, l’utilizzo di erbe come la camomilla o la menta può aiutare a stirare i capelli naturalmente. Per preparare un infusione di camomilla o menta, basta far bollire dell’acqua e versarvi una bustina di camomilla o una manciata di foglie di menta. Quando l’infusione si è raffreddata, versa il liquido e massaggialo delicatamente per far penetrare gli oli essenziali. Quindi, lascia che l’infusione agisca per alcuni minuti prima di risciacquare i capelli con acqua fredda.

Stirarli con metodi naturali è un modo semplice ed efficace per ottenere un aspetto liscio e ordinato, senza danneggiare i capelli. Con l’utilizzo di un pettine e di un asciugacapelli, di oli naturali come l’olio di cocco e di erbe come la camomilla o la menta, è possibile stirare i capelli in modo naturale e sano.

Ecco la maschera fai da te effetto cheratina

Il liscio e l’ordine dei capelli sono una parte importante del nostro look quotidiano, ma l’utilizzo frequente di prodotti chimici e di piastre può danneggiarli e renderli secchi e fragili. Fortunatamente, esiste una miscela naturale che può aiutare a lisciare i capelli senza danneggiarli. Questa miscela è composta da ingredienti semplici e facilmente reperibili, come riso, acqua, maizena, olio di cocco e olio d’oliva.

Per preparare questa miscela, inizia sciacquando una tazza di riso in acqua fredda fino a quando l’acqua non sarà limpida. Quindi, versa il riso in una padella con tre tazze di acqua e fai bollire fino a quando il riso non sarà morbido. Una volta che il riso è cotto, trasferiscilo in un frullatore e frulla fino a ottenere una pasta liscia.

In una casseruola a parte, versa tre cucchiai di maizena in un bicchiere di acqua e mescola fino a ottenere una pasta liscia. Quindi, versare la pasta di maizena nella padella con la pasta di riso e mescolare bene. Continua a riscaldare la miscela fino a quando non si sarà addensata.

Quindi, spegnere il fuoco e lasciare che la miscela si raffreddi. Una volta che la miscela si è raffreddata, aggiungere un cucchiaino di olio di cocco e un cucchiaino di olio d’oliva e mescolare bene. La miscela è ora pronta per essere utilizzata.

Per utilizzare la miscela, dividere i capelli in sezioni e applicare la miscela su ogni sezione, massaggiandola delicatamente nelle radici e nelle lunghezze dei capelli. Quindi, coprire i capelli con una cuffia da doccia e lasciare che la miscela agisca per almeno 30 minuti. Dopo 30 minuti, risciacquare i capelli con acqua fredda e asciugare come al solito.

Questa miscela per lisciare i capelli è un’opzione naturale e facile da preparare per ottenerli lisci e ordinati. Con l’utilizzo di ingredienti semplici come riso, acqua, maizena, olio di cocco e olio d’oliva, è possibile lisciarli in modo naturale e sano.