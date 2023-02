Piedi, cosa succede se li immergi in acqua calda e rosmarino: la vecchia usanza dei nonni

C’è questa antica usanza che insegna a mettere i piedi dentro una bacinella piena di acqua calda e rosmarino: il risultato è questo.

Non c’è nulla di meglio di un bel pediluvio a fine giornata, per levigare la pelle dei piedi e per eliminare tutta la stanchezza accumulata. I piedi hanno una vita difficile, costretti a sorreggere il corpo per tutto il giorno mentre sono stipati dentro calze e scarpe strette. Insomma, una sofferenza che dura ben 4 stagioni senza mai rendersi conto che avrebbero bisogno di nutrimento – idratazione e cure. Il metodo antico prevede di immergerli in una bacinella con dentro acqua calda e rosmarino: quali sono benefici di questo rimedio?

Rosmarino, benefici e proprietà

Il rosmarino non deve essere considerata solo come la pianta aromatica che rende i piatti della tradizione deliziosi, bensì un rimedio naturale antico da usare per la salute e il benessere. Un insaporitore ottimo ma anche un ingrediente dalle proprietà straordinarie.

La sua è una azione stimolante e disinfettante, oltre tonica e antinfiammatoria. Tra le sue proprietà si ritrovano anche quelle antibatteriche e antisettiche impiegate dalle popolazioni antiche per la salute.

Avere una pianta di rosmarino in casa significa poter avere tutti questi benefici a disposizione, gli stessi che sono contenuti all’interno del suo olio essenziale ideale per combattere la tosse e il raffreddore.

Come accennato, ci sono dei metodi antichi che ancora oggi vengono tramandati alle nuove generazioni. Il rosmarino è un toccasana anche per la pelle e per la salute dei piedi: scopriamo insieme come creare un pediluvio particolare e benefico.

Piedi in acqua calda e rosmarino: quali sono i vantaggi

Come anticipato, gli avi tendevano a creare dei prodotti benefici usando solo i rimedi naturali. I piedi stanchi e affaticati, con callosità e pelle ruvida dovrebbero essere coccolati almeno una volta alla settimana da un professionista e ogni sera con qualcosa di fatto in casa e naturale.

Gli ingredienti sono i seguenti:

1 pentola con 1 litro di acqua

3 rametti di rosmarino

1 cucchiaio di bicarbonato di sodio.

Prendere la pentola colma di acqua e inserire all’interno i tre rametti di rosmarino, lasciando che l’acqua arrivi a bollore. Subito dopo aggiungere il bicarbonato di sodio e lasciare andare a fuoco lento per altri cinque minuti.

Versare quanto ottenuto in una bacinella e attendere che l’acqua diventi tiepida, senza mai togliere i rametti di rosmarino. Immergere i piedi e lasciarli per almeno 15 minuti, rilassandosi.

Il risultato finale?

La pelle dei piedi è idratata e levigata

Non sono più gonfi e la stanchezza è stata contrastata completamente

Non fanno più male e sono morbidi al tatto.

Per potenziare l’azione del rosmarino, si possono anche aggiungere 5 gocce di olio essenziale di menta oppure sempre di rosmarino. Il consiglio è di ripetere l’operazione ogni sera o comunque almeno 3 volte alla settimana.