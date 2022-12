L’Al-Nassr aspetta Cristiano Ronaldo: la firma è vicina

Giorni decisivi per il futuro di Cristiano Ronaldo: il fenomeno portoghese dovrebbe firmare nelle prossime ore un contratto monstre con l’Al-Nassr decidendo di concludere la propria carriera in Arabia Saudita prima di un possibile ritorno nel suo Portogallo (magari come dirigente).



Dopo una lunga trattativa l’Al-Nassr sta per chiudere il colpo di mercato più importante della propria storia portando in Arabia Saudita il cinque volte pallone d’oro.

Cristiano Ronaldo è a Dubai e in questi giorni firmerà un biennale da circa 210 milioni di euro netti a stagione.

Il fenomeno portoghese ha deciso dunque di rinunciare ai suoi sogni ed abbandonare cosi il calcio europeo dopo anni di dominio e grandi vittorie, il suo arrivo contribuirà ad alzare il livello del calcio arabo elevando anche il brand Al-Nassr.

Ancora difficile immaginare il futuro del portoghese, vedremo se dopo questo biennio il fenomeno di Madeira deciderà di appendere gli scarpini al chiodo o optare per un’ ulteriore avventura.

🚨🤝 #Ronaldo and #AlNasr have set all contract details, which they agree on. ✅

⏳ Before making a choice, #CR7&Georgina want to evaluate Riyadh in terms of environment, atmosphere and living.

✍️ If the city suits them, and no 🇪🇺 offers will arrive, CR7 will join Al Nasr. 🐓⚽ pic.twitter.com/iuUY7t4EQW

— Rudy Galetti (@RudyGaletti) December 22, 2022