L’agonia di Giulia Cecchettin: “Ferita dal suo ex già davanti casa, è morta dissanguata” | Nastro adesivo sulla bocca per non farla gridare

La furia omicida di Filippo Turetta

Un film dell’orrore quello che emerge dalle carte del gip che ha ordinato la custodia cautelare per Filippo Turetta, il 22enne di Torreglia accusato dell’omicidio di Giulia Cecchettin, sua ex fidanzata. Secondo la ricostruzione fatta dalla Procura, la sera della scomparsa – l’11 novembre scorso – Giulia e Filippo erano andati in un centro commerciale di Marghera, dove avevano consumato un panino e Giulia aveva comprato un paio di scarpe per il giorno della laurea. Dopodiché Filippo l’avrebbe riaccompagnata a casa e lì – proprio a 150 metri dalla villetta in cui la ragazza viveva con il papà, la sorella Elena e il fratello Davide – sarebbe avvenuta la prima aggressione. Alle 23:18 Giulia viene colpita da Filippo, forse già con un coltello, che sarà poi ritrovato nei giorni successivi. Un fendente con una lama di 20 centimetri, rinvenuto sul luogo dell’aggressione, che potrebbe essere l’arma del delitto. È in questo momento che un vicino di casa sente una ragazza gridare: “Aiuto, mi stai facendo male” e così chiama immediatamente i carabinieri, ma quando i militari arrivano sul posto, della Punto nera di Filippo non ci sono più tracce.

Il 22enne infatti, dopo la prima aggressione, si dirige nella zona industriale di Fossò, dove si consuma la seconda e ultima fase del delitto. Giulia scende dall’auto, cerca di fuggire, Filippo la insegue, la raggiunge e la getta a terra. La ragazza sbatte la testa contro il marciapiede. A quel punto Giulia non si muove più, come raccontano le immagini catturate da una telecamera di sorveglianza. Filippo carica il corpo sul sedile posteriore dell’auto e alle 23:50 riparte. A terra, oltre alle copiose tracce di sangue e capelli, gli inquirenti troveranno del nastro adesivo argentato, che Turetta avrebbe utilizzato per impedire a Giulia di gridare.