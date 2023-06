La testimonianza dell’amica di Adriana Volpe nel processo per maltrattamenti contro l’ex marito

Ieri si è tenuta un’udienza del processo per maltrattamenti a carico dell’ex marito di Adriana Volpe, e sono state sentite molte testimonianze sulle parole e le minacce ricevute dall’ex gieffina e conduttrice tv. La coppia di è separata nel giugno 2021 e poco dopo Volpe lo ha querelato per maltrattamenti. Il processo è in corso, e ieri sono state ascoltate le testimonianze di amici e conoscenti che hanno rivelato frasi terribili e molto pesanti nei confronti dell’ex concorrente del Gf Vip, come riportato da Il Messaggero.

Testimonianze dure e frasi terribili, quelle che si sono sentite nell’aula della quinta sezione penale del Tribunale di Roma, dove si è svolta un’udienza del processo per maltrattamenti nel quale è imputato l’ex marito della conduttrice ed ex inquilina del Gf Vip Adriana Volpe. Conoscenti e amici del volto tv hanno riferito ai giudici frasi e offese rivolte all’indirizzo dell’ex moglie da Parli, corroborate anche da messaggi vocali. In particolare, un’amica di Volpe, ai tempi impegnata nel reality show, avrebbe frequentato spesso la casa dei coniugi, anche per controllare la figlia Giselle, davanti alla quale, stando a quanto raccontato in un articolo da Il Messaggero, il padre avrebbe usato epiteti ingiuriosi nei confronti della moglie. Una situazione fattasi sempre più difficile proprio in concomitanza con la partecipazione al programma di Canale 5 della conduttrice.

Adriana Volpe, sentite in aula le testimonianze delle offese dell’ex

Già durante le precedenti udienze, Volpe aveva testimoniato circa gli abusi verbali e i maltrattamenti di cui sarebbe stata fatta oggetto da parte dell’ex marito, il quale ha a suo carico anche una misura di divieto di avvicinamento. Ieri è stato quindi il turno di altri testimoni, tra cui una buona amica di Adriana, che ha raccontato ciò di cui lei stessa sarebbe stata testimone.

“Sei una z…, quando esci ti rovino la vita”, “Ha finito di vivere, le farò fare una brutta fine, porto via la bambina, non gliela faccio più vedere”, “Guarda quella zo****a di tua madre cosa fa”, solo alcune delle tremende frasi rivolte alla conduttrice, stando al racconto della conoscente, l’ultima detta in presenza della figlia Giselle.

Una situazione drammatica, iniziata, pare, proprio mentre Volpe si trovava nella casa di Cinecittà: “I rapporti tra loro sono sempre stati molto tranquilli, ma le cose hanno iniziato a cambiare poco prima che lei entrasse nel programma e sono degenerate quando lei era nella casa” ha spiegato l’amica.

“Mi diceva che le avrebbe rovinato la carriera una volta uscita. Io cercavo di calmarlo. La mattina dopo tornava normale” ha poi proseguito a raccontare la donna, che per molto tempo avrebbe frequentato proprio l’appartamento della coppia, in quel periodo: “Sono andata almeno una decina di volte a casa loro, c’era sempre vino sulla tavola, a volte lui beveva anche una bottiglia da solo e capitava che quando andavamo lì già era alticcio”.

Ma le offese non si sarebbero fermate nemmeno dopo l’abbandono del programma di Adriana, decisa a stare vicino proprio al marito, il cui padre era malato: “Era straziata perché lui la minacciava e la maltrattava. Mi raccontava tutto piangendo al telefono: le minacce di morte davanti alla madre di lui e anche alla bambina. Adriana era talmente turbata che aveva difficoltà a parlare”. L’uomo, inoltre, nonostante il divieto di avvicinamento, avrebbe cercato, stando alle parole dell’amica, di ricontattare Adriana. “Sono indignato” ha commentato semplicemente Parli, nel sentire tutto ciò. Lui, imprenditore svizzero, e Volpe sono stati sposati dal 2008 al 2020.