Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli annunciano la fine del loro matrimonio

Con una lunga intervista rilasciata al settimanale Vanity Fair, Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli hanno annunciato la loro separazione ufficiale. Da mesi si mormorava che i due fossero in crisi, e ora è arrivata la conferma direttamente dai due diretti interessati, che hanno tuttavia ammesso di essere ancora molto uniti, e che non cambieranno poi molto le cose tra loro, intenzionati, in quanto genitori, a continuare a fare le vacanze assieme. Rivelatesi fondate, quindi, le indiscrezioni di Dagospia dello scorso aprile, successivamente smentite dalla coppia.

Una notizia che era nell’aria ormai da parecchi mesi, e che ora ha visto la sua ufficialità con un’intervista di (ex) coppia rilasciata a Vanity Fair. Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli hanno deciso di annunciare così la loro separazione, dopo 26 anni passati assieme, 21 dei quali come marito e moglie. I due, tuttavia, a sentir loro, non sarebbero mai così uniti, e hanno affermato di voler continuare a fare le vacanze insieme per amore dei figli. Inoltre, la loro collaborazione professionale è destinata a proseguire, visto e considerato che la Sdl di Sonia è la società di casting che si occupa di scegliere e selezionare tutti i personaggi delle trasmissioni dell’ormai ex marito Paolo. Si rivelano quindi fondate le voci trapelate due mesi fa dal sito di Roberto D’Agostino sulla loro rottura, poi smentita da entrambi.

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli si dicono addio dopo 26 anni assieme

Chi è del settore sentiva circolare questo rumor da tempo, e alla fine l’indiscrezione rilanciata per prima da “Dago” si è rivelata corretta. Bonolis e Bruganelli hanno annunciato la fine del loro matrimonio dalla copertina di Vanity Fair, rivelando, tuttavia, di essere ancora molto uniti, sia sentimentalmente che professionalmente. A far sorgere i primi dubbi, mesi fa, proprio una dichiarazione di Sonia, che aveva affermato come lei e il marito vivessero in due case adiacenti ma separate, “perché ormai i figli sono grandi” aveva detto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Vanity Fair Italia (@vanityfairitalia)

“Non è una questione di date, di tempo. Siamo genitori, continueremo a fare le vacanze insieme, manterremo le stesse dinamiche. È questa la notizia. Non ci sono di mezzo terze persone o amanti” ha risposto Bruganelli alla domanda sul quando si fossero separati di preciso.

Bonolis ha poi spiegato cosa non ha iniziato a funzionare più nel loro rapporto, durato in totale 26 anni di cui 21 di matrimonio e che è stato coronato dalla nascita di tre figli, Silvia, Davide e Adele.

“Per un certo periodo Sonia ha avuto difficoltà a stare in una situazione che non era più la sua. Si è sforzata, e per questo le devo fare i complimenti, finché è stato inutile continuare. Ci siamo confrontati, mi ha spiegato, ho capito. Non si può pretendere che una persona viva diversamente da ciò che sente di essere. Con un briciolo di civiltà e di buona coscienza si accoglie il cambiamento. Le cose accadono, l’importante è andare avanti perché non si può tornare indietro” le parole di Paolo.

Anche Sonia ha quindi voluti dire la sa, spiegando che da tempo non riusciva a vivere più bene alcuni aspetti della loro vita in comune, soprattutto dopo la scomparsa del papà: “Ho proiettato il legame che avevo con lui su Paolo, il quale così è diventato un amico, un confidente. Quando ci siamo fidanzati io avevo 23 anni, non ero ancora laureata, lui era un uomo. Soltanto con il tempo e di fronte a certe circostanze abbiamo preso coscienza delle nostre differenze. Per esempio, Paolo è sempre stato molto romantico e molto passionale, al contrario di me che non lo sono affatto”.

E sulla possibilità di lavorare ancora assieme, Bonolis ha speso delle parole di grande stima nei confronti dell’ex moglie, anche se ha ribadito la sua intenzione di smettere a breve la sua carriera televisiva per dedicarsi ad altro: “C’è un processo naturale, definibile biologicamente come “orchite”, che mi porta a pensare altrimenti della mia vita”.

Si rompe così un’altra storica coppia dello spettacolo, dopo quelle composte da Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi e Ilary Blasi e Francesco Totti, chiusesi entrambe l’anno scorso.