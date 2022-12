Simboli di lavaggio, cosa significano quelle icone che troviamo sulle etichette?

Sulla lavatrice sono presente vari simboli di lavaggio, ognuno delle quali con uno specifico significato. È importante conoscerli tutti per non sbagliare e rovinare i tessuti.



Tante volte probabilmente ci siamo chiesti cosa significassero tutti quei simboli sul display della lavatrice. Sono così tanti che spesso ci mandano in confusione. Qui di seguito si cercherà di fare chiarezza a tal proposito.

La lavatrice e i programmi per lavare i nostri vestiti

Quando si tratta di lavare i propri vestiti, sappiamo benissimo che abbiamo bisogno della lavatrice, eppure a volte non sappiamo che programma utilizzare.

A volte non sappiamo quale sia il programma giusto da scegliere, poiché bisogna anche tener conto di diversi aspetti, tra cui

contenitore detersivo

durata del lavaggio

gradazione

centrifuga

peso del bucato

orario dei vari lavaggi

Detta così la cosa sembra più complicata di quella che è: forse è per tale motivo che i produttori di elettrodomestici vogliono facilitarci le cose attraverso la creazione di diversi programmi creati ad hoc al fine di combinare questi aspetti per ogni genere di vestito, segnalandoli con dei simboli che però non sempre sono chiari.

Grazie alla guida che vi stiamo per proporre si cercherà di risolvere questo enigma per poter imparare a fare meglio la lavatrice.

Detersivo e ammorbidente: dove versarlo?

Sicuramente il primo step consiste nel cercare di capire dove va inserito il detersivo o l’ammorbidente o il candeggiante.

Generalmente abbiamo tre scomparti: aprite il cassettino e leggete cosa è stato scritto in ognuno di questi.

Bacinella e una stanghetta: detersivo prelavaggio.

Questo è lo scomparto in cui dovrete inserire eventualmente uno sbiancante, una polverina ad ossigeno attivo, la candeggina o potete anche solo aggiungere altro detersivo

Bacinella e due stanghette: detersivo per il lavaggio.

Questo è lo scomparto in cui inserirete il detersivo per il vero lavaggio. Potete utilizzare sia quello polverizzato che quello in soluzione liquida.

Controllate nel caso utilizziate quello in polvere, per verificare che si sciolga a basse temperature.

Simbolo del fiore

Questo è lo scompartimento che potete utilizzare se volete avere dei vestiti più morbidi: basterà versare l’ammorbidente qui per avere questo risultato.

I simboli dei tessuti

In commercio esistono delle lavatrici i cui nomi dei programmi sono indicati attraverso delle lettere, ma non solo.

Esistono anche lavatrici che utilizzano i simboli che devono essere compresi attraverso le istruzioni.

Il simbolo del cotone o della maglietta: questo simbolo indica che si può procedere con il lavaggio dei vestiti in cotone: magliette, asciugamani, camicie, lenzuola.

Generalmente si parla di tessuti dal colore chiaro che possono essere lavati a temperature elevate. A tal proposito però va detto che è importante leggere le etichette, poiché per alcuni vestiti potrebbe essere consigliata una centrifuga diversa, di minor intensità. Parliamo per esempio delle t-shirt, che sono maggiormente delicate.

Freccia ECO: il simbolo della freccia si riferisce al lavaggio ECO, ovvero un lavaggio a bassa temperatura, che sembra essere indicato per i tessuti in cotone. Parliamo di programma che generalmente ha una durata di più di due ore.

Gomitolo: questo simbolosi riferisce al lavaggio di indumenti in lana.

Parliamo di un lavaggio di breve durata per cui è consigliabile inserire pochi indumenti, stabilendo una centrifuga breve con 400 rivoluzioni al minuto.

Farfalla o fazzoletto: il simbolo della farfalla o del fazzoletto si riferisce al lavaggio della seta.

E’ un programma che spesso coincide con quelli dei capi delicati, ma può anche accadere che questi si caratterizzino per la presenza di un fiore o di una piuma. A tal proposito da ricordare è che la seta si lava a freddo e a basse temperature con detersivi delicati specifici.

Triangolo: questo simbolo spesso si presenta come un triangolo aperto o anche attraverso altri simboli all’interno o nella parte superiore e serve per indicare la possibilità di lavare i capi sintetici, ovvero capi in poliestere o in acrilico.

Anche se siamo in presenza di capi resistenti, a volte è necessario utilizzare temperature meno intense che vanno dai 30 gradi ai 60 gradi.

Maglietta nera: il simbolo della t-shirt nera si riferisce al programma che bisogna utilizzare per gli indumenti neri o di color scuro. Indumenti che possono stringersi e proprio per questo bisogna utilizzare delle basse temperature.

questi simboli si riferiscono a un , proprio perché si è in presenza di indumenti sporchi. Jeans: questo è il programma peri jeans che solitamente hanno un tessuto in cotone spesso.

Ecco perché tendono a sporcarsi molto fino a diventare gialli. Il programma dei jeans infatti prevede delle alte temperature: poiché siamo in presenza di un tessuto spesso, non temete la centrifuga.

Inoltre se i jeans sono di colore scuro, è consigliabile lavarli a bassa temperatura, massimo 30 gradi, se invece sono chiari potete lavarli anche a 40º.

Tendina: il simbolo della tendina si riferisce al lavaggio delle tende.

Qui siamo in presenza di un programma delicatissimo e per questo bisogna anche tener conto del tipo di tenda che volete lavare. Leggete quindi l’etichetta prima di scegliere il programma, poiché lavare delle tende in poliestere non è la stessa cosa se si tratta di lavare delle tende in broccato di seta.

Orologio con 3 lineette: qui si è in presenza di programmi rapidi, quindi per lavare del bucato non troppo sporco.

Simboli di prelavaggio, lavaggio, centrifuga e risciacquo

Le bacinelle indicano il genere di lavaggio e si utilizzano quando vogliamo anticipare un determinato genere di programma con un altro oppure se vogliamo procedere con il risciacquo.

La bacinella con una lineetta sopra si riferisce al prelavaggio. Si parla in breve di una specie di ammollo che è indicato per indumenti molto sporchi o che presentano delle macchie . Si può utilizzare per lavare le tovaglie con delle macchie.

si riferisce al prelavaggio. Si parla in breve di una specie di ammollo che è indicato per indumenti molto sporchi o che . Si può utilizzare per lavare le tovaglie con delle macchie. Il simbolo della mano dentro la bacinella si riferisce a un lavaggio a mano.

si riferisce La bacinella con acqua e con una freccia verso il basso si riferisce allo scarico. Potreste aver bisogno di questo simbolo se il lavaggio che avete fatto prima non ha correttamente tolto l’acqua

si riferisce allo scarico. Potreste aver bisogno di questo simbolo se il lavaggio che avete fatto prima non ha correttamente tolto l’acqua Il simbolo della bacinella piena d’acqua si riferisce al risciacquo.

si riferisce al risciacquo. La spirale invece alla centrifuga. Se trovate la spirale con una sbarra sopra allora è “senza centrifuga”.

