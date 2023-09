La salma del boss di Cosa Nostra – scomparso lo scorso lunedì all’età di 62 anni – è arrivata al cimitero di Castelvetrano alle ore 8:10 di questa mattina.

Matteo Messina Denaro verrà seppellito nella tomba di famiglia, insieme al padre Francesco. Al cimitero sono giunti alcuni parenti del boss, tra cui il cognato Vincenzo Panicola e alcuni nipoti, tra cui Lorenza Guttadauro.

La salma di Matteo Messina Denaro è arrivata al cimitero di Castelvetrano

Erano le 8:10 di questa mattina quando la salma di Matteo Messina Denaro, il boss di Cosa Nostra scomparso lo scorso lunedì a 62 anni, ha fatto il suo ingresso nel cimitero di Castelvetrano, dove sarà tumulata. Il feretro, scortato da diverse auto della polizia, è stato seguito anche da alcuni parenti, tra cui la nipote e legale, Lorenza Guttadauro, che gli è stata vicina anche durante le fasi finali della malattia, le sorelle del boss Bice e Giovanna e il fratello Salvatore.

Matteo Messina Denaro verrà tumulato nella tomba di famiglia, insieme al padre Francesco. Per l’ex superlatitante, nessuna cerimonia religiosa, come da prassi per i boss mafiosi. Lo stesso Messina Denaro aveva rifiutato ogni celebrazione religiosa, in un pizzino risalente al 2013.

Il cimitero è presidiato dalla forze dell’ordine, che da diverse ore stanno piantonando l’area limitrofa. Intanto, ieri è stata svolta l’autopsia sulla salma di Matteo Messina Denaro, morto per un tumore al colon, giunto ormai al IV stadio. Dopo un ricovero di oltre un mese all’ospedale San Salvatore dell’Aquila, il boss è stato sedato e idratato, senza alcun accanimento terapeutico, come lui stesso aveva voluto.