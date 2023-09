Frontale sulla superstrada Cassino-Sora, tre le vittime

Nella notte un terribile incidente stradale ha portato alla morte di tre persone sulla superstrada Cassino-Sora. Da quanto emerso e dalle poche informazioni che si hanno al momento l’incidente è avvenuto tra una Ford e una Grande Punto. Su una delle vetture viaggiava una coppia di fidanzati, lui era un operatore del 118. Sull’altra vettura invece viaggiava una donna non ancora identificata.

Sul posto sono intervenuti ambulanze, Vigili del Fuoco e Carabinieri. La strada è stata provvisoriamente chiusa al traffico per poter eseguire i rilievi necessari e apportare i soccorsi. Purtroppo però l’impatto è stato troppo violento e le vittime, nonostante l’intervento dei soccorritori del 118, non hanno avuto scampo e sono morte. Le ferite riportate nell’impatto erano troppo gravi.

Sono tre le vittime del tragico incidente che si è verificato sulla superstrada Cassino-Sora. L'incidente è avvenuto poco prima della mezzanotte nel Frusinate molto vicino allo svincolo per Fontechiari.

Due le vetture coinvolte in uno scontro frontale che ha avuto un impatto violentissimo e che ha portato alla morte di tutti le persone che si trovavano all’interno dei veicoli.

Su una delle auto viaggiava una coppia di fidanzati residenti di Sora, il ragazzo era un soccorritore del 118. A soccorrerlo sono stati proprio i suoi colleghi ma purtroppo per il ragazzo, come per le altre due vittime non c’è stato nulla da fare.

Sull’altra vettura invece viaggiava una donna da sola, al momento ancora non è stata identificata. Tutte e tre le vittime sono morte sul colpo, durante lo schianto a causa delle ferite troppo gravi che ha provocato l’impatto.

La chiusura della strada e le testimonianze

Sul posto sono intervenute oltre le ambulanze anche i Vigili del Fuoco e i Carabinieri. Le vetture interessate dall’incidente sono una Ford e una Grande Punto.

L’impatto tra le due vetture è stato talmente tanto forte che è stato avvertito anche dai residenti nella zona e definito una “deflagrazione”.

L'impatto tra le due vetture è stato talmente tanto forte che è stato avvertito anche dai residenti nella zona e definito una "deflagrazione".

Sul posto le forze dell’ordine, che sono intervenute sul luogo dell’incidente, avendo la strada chiusa hanno potuto eseguire le operazioni necessarie in questi casi. Hanno fatto i rilievi del caso.

Ora le autorità oltre a dover identificare la terza vittima dovranno capire la dinamica dell’incidente e le motivazioni che hanno portato allo schianto frontale delle due vetture.