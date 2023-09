Italian Tech Week, oggi a Torino la prima giornata

Ha inizio oggi l’Italian Tech Week organizzato da GEDI insieme a Vento e Exor Ventures, tre giorni all’insegna della tecnologia e dell’innovazione.

Coinvolte startup, imprenditori e personaggi da tutto il mondo, in totale 160 ospiti, 80 incontri e 30 masterclass. C’è la possibilità di partecipare all’evento anche online.

Inizia oggi l’Italian Tech Week a Torino

Ha inizio oggi l’Italian Tech Week organizzato dal gruppo editoriale GEDI in collaborazione con Vento e Exor Ventures, un evento annuale tutto incentrato sull’innovazione e la tecnologia.

L’edizione di questo 2023 partirà da oggi, 27 settembre 2023, e terminerà questo venerdì, 29 settembre 2023. Tre giorni pieni di appuntamenti, ricchi di ospiti internazionali, tante storie di successo e di innovazione, che portano a mostrare come la tecnologia guida già la nostra vita ogni giorno e al tempo stesso può disegnare il nostro futuro.

L’evento si svolgerà presso l’hub creativo OGR sito a Torino in corso Casterlfidardo 22, ma sarà possibile accedervi e partecipare anche online basta recarsi sul sito web ufficiale del sito e seguire le indicazioni riportate.

Il primo appuntamento è previsto alle 11:00 di oggi, in quella che si presenta come la prima giornata piena e ricca di eventi, uno dopo l’altro.

L’ultimo è previsto venerdì notte con un party di chiusura organizzato in collaborazione con Radio m2o.

Le protagoniste assolute di queste giornate saranno la tecnologia e l’intelligenza artificiale, sono previsti 160 ospiti che provengono da ogni parte del mondo, 80 sono gli incontri e 30 le masterclass a cui si potrà partecipare.

Sarà inoltre prevista la consegna di 4 importanti premi a giovani imprenditori e star up che hanno fatto la differenza.

Italian Tech Week toccherà diversi temi dal cinema alla salute pubblica, dalla domotica allo spazio, dai trasporti alla solidarietà, dalla finanza alla filosofia, per poi arrivare alla musica, raccontando le continue e profonde trasformazioni che la nostra società sta vivendo.

A presenziare agli eventi ci saranno visionari, startupper e imprenditori che racconteranno le loro scoperte, le loro esperienze e le loro aspettative future.

Tre i palchi interessati dagli eventi Palco Sala Fucine che sarà dedicato ai professionisti che hanno una fama internazionale, Palco Duomo che invece sarà predisposto per panel e tavole di discussione in cui si andranno ad affrontare temi specifici.

Ed infine Palco Community dove vedremo la partecipazioni delle migliori comunità del settore tech presenti in Italia che si riuniranno per confrontarsi. Le realtà che verranno coinvolte si sono tutte distinte nel tempo per visione, innovazione, molte di loro hanno vinto premi e riconoscimenti anche a livello mondiale.

Tante le masterclass attese quest’anno, 30 per l’esattezza e tutte con l’obiettivo di approfondire e aprire un dibattito tra il pubblico e lo speakers su temi principalmente attuali e che sono legati sempre alla tecnologia, ma anche alla cultura o alla scienza.

Si discuterà moltissimo dell’etica legata alla Al, dei strumenti e dei processi per l’innovazione, delle nuove traiettorie per uno sviluppo sostenibile.

I premi che verranno consegnati sono il Premio Business Angel dell’anno creato dal Club degli Investitori, poi l’Italian master startup award, il Premio GammaDonna e il premio Primo round.

Ci sarà poi un nuovo format, mai visto nelle edizioni precedenti, chiamato Lessons Learned in cui verrà dato spazio agli imprenditori che hanno fallito ma si sono ripresi, saranno loro stessi a raccontare la loro storia di successo.

Sono infatti persone che nonostante i fallimenti e gli ostacoli non si sono fermati e hanno lavorato alla loro realizzazione, convinti delle loro idee e determinati più che mai.

Il programma del 27 settembre 2023

Programma del 27 settembre: