La polvere non tornerà più in casa per settimane grazie al trucco degli hotel

Grazie ad un metodo sperimentato negli hotel potremo dire addio alla polvere in casa. Ecco di quale si tratta.

Nelle nostre case passiamo molto tempo e a volte accade che non riusciamo a fare le faccende domestiche per via della mancanza di tempo e quindi si accumula sporco e detriti sulle superfici.

Queste si possono formare sia per fattori esterni e quindi per via delle particelle volatili che si possono trasportare fino alla nostra casa ed entrare tramite finestre o altri canali oppure per via di fattori interni.

Polvere: come eliminarla con il metodo degli hotel

Questi altro non sono che i residui di cibo o i capelli e i peli che si staccano spontaneamente dal nostro corpo oppure peli di animali domestici che spesso tendono a mutare il loro manto.

Se abbiamo dei bambini in casa è molto importante igienizzare le superfici in quanto, i bambini, specie se infanti, tenderanno a gattonare e quindi passeranno molto tempo sul pavimento.

Questa superficie potrebbe trattenere in sé polvere che potrebbe far avere reazioni allergiche e sporco che si va ad inserire nella vie di fuga, ossia le linee tra una mattonella e l’altra.

In commercio ci sono tantissimi prodotti che rimuovono questo sporco ostinato ma il più delle volte risultano essere inefficaci specie se tutti i detriti non sono stati spazzati da molto tempo.

Così ci ritroveremo i pavimenti pieni di polvere, così come le nostre superfici quindi mobili e tanto altro ed è bene che si spolveri almeno una volta a settimana al fine di evitare l’accumulo di questa sostanza che può essere dannosa.

Sebbene alcuni utilizzano l’antistatico per evitare la formazione di questa polvere, non tutti sanno che esiste un segreto che viene usato negli hotel più famosi che evitano la formazione di questi granelli.

L’ingrediente speciale

Il segreto è nella glicerina. Questa sostanza va diluita all’interno di un recipiente di acqua versandone alcune gocce e successivamente si va a immergere un panno in microfibra e passarlo sul mobilio.

Anche per quanto riguarda il pavimento, si può optare questa opzione, inserendo nel secchio delle gocce di glicerina con il detersivo per le superfici e con un panno e una mazza passare il tutto.

Vedremo come, il nostro pavimento, oltre a essere brillante, non accumulerà i residui di polvere e potremo evitare problemi di allergia dovuti agli acari sempre molto presenti nelle nostre case.

Questo metodo è stato tramandato di generazione in generazione dalle nostre nonne ed è fondamentale per far si che nelle nostre case ci sia sempre una buona pulizia senza la formazione di polvere.

Ci sono anche altri metodi casalinghi per far si che questa non si depositi ma quella della glicerina risulta essere ottima e funzionale per via della caratteristica di funzionare da conservante in soluzioni acquose.

In questo modo, a contatto con l’acqua forma una sorta di patina che evita il deposito di polvere e altri detriti e potremo stare sereni e continuare a pulire la nostra casa come meglio crediamo.