La Meloni mette a tacere le polemiche su Salvini: lavoriamo per il Paese

Giorgia Meloni, la leader di Fratelli d’Italia, in un tweet di oggi ha voluto rimarcare quanto siano false le voci che parlano di un suo presunto dissidio con Matteo Salvini.

La Meloni, come più volte ha ribadito, non ha litigato con nessuno e non ha nessuna intenzione d mettersi a bisticciare su quella che sarà la squadra di governo. La presidente del Consiglio in pectore ha altresì annunciato che sta lavorando alacremente e senza sosta alla formazione di un Governo che sia molto più preparato di quello precedente, senza escludere la possibilità, in alcuni dicasteri chiave, di indicare al Presidente della Repubblica alcuni ministri tecnici.

Gorgia Meloni al lavoro per formare al più presto una squadra di Governo

Su questo ultimo aspetto si è detto molto soddisfatto Antonio Tajani a nome di Forza Italia. Il direttivo della Lega invece, che si è riunito nel pomeriggio, ha ribadito che non ostacolerà il lavoro della Meloni, ma che come partito si aspetta che gli vengano affidati dicasteri chiave.

Questi sono sicuramente giorni molto intensi per la Meloni, la prima donna della storia della Repubblica che al 100 per cento avrà l’incarico di formare il Governo da Mattarella. Le sfide che il nuovo esecutivo si troverà a dover fronteggiare sono molteplici, e per molte l’esito favorevole o sfavorevole non dipenderà esclusivamente dall’Esecutivo.

Questo perché ormai l’Italia è strettamente legata sempre di più alle sorti dell’Unione Europea, che in cambio di aiuti economici chiede il rispetto di determinate condizioni che non sono sempre facili da attuare.

L’Italia ormai è strettamente legata alle sorti della Ue

Senza considerare il delicato momento che sta attraversando il nostro Paese, dove ad una crisi economica iniziata nel 2008 e mai completamente superata, ad un debito pubblico alle stelle, ad una pandemia che ha sconvolto famiglie ed imprese, ad una guerra che ha messo in ginocchio milioni di cittadini.

Le ultime stime dell’Istat dicono che in Italia ci stiamo avvicinando alla soglia dei 6 milioni di poveri assoluti, e che continuando di questo passo entro dieci anni questa cifra potrebbe raggiungere i dieci milioni.

La Meloni, rispetto al disagio che vivono questi cittadini, ha dichiarato che porrà fine al reddito di cittadinanza, ma che comunque non dimenticherà chi è in difficoltà.

La speranza per il Paese è quindi che il governo Meloni venga formato al più presto e cominci a lavorare da subito in maniera concreta per aiutare l’economia dell’Italia. Ricette semplici non ce ne sono, come si è visto anche dagli ultimi governi, che hanno affrontato vari problemi ma non sono riusciti a risolvere i nodi più importanti.