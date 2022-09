Armando Incarnato di UeD, conoscete la bellissima ex moglie? Proprio lei

Armando Incarnato è uno dei cavalieri del trono Over di Uomini e Donne più popolare degli ultimi anni, ma sapevate che in passato è stato sposato? Forse nessuno lo sa, ma l’ex moglie ecco chi è. Scopriamolo.

Armando Incarnato è uno dei cavalieri più apprezzati dal pubblico di Uomini e Donne Over, anche se spesso viene criticato per la sua voglia di fare sempre polemica. L’imprenditore napoletano ha saputo come farsi conoscere dal pubblico, con un carattere forte e irriverente.

Spesso attaccato dagli opinionisti del dating show di Maria De Filippi, Tina Cipollari e Gianni Sperti, Armando non si perde d’animo e continua a cercare la sua dolce metà. Ma non tutti conoscono il suo passato: Armando è stato sposato e ha anche una bambina. Chi è l’ex moglie? Ecco le notizie su di lei.

L’ex moglie di Armando Incarnato, ecco chi è la donna del mistero

Armando Incarnato da anni occupa la sua sediolina bianca a Uomini e Donne Over, in cerca della donna perfetta per lui, che lo faccia innamorare ancora una volta.

L’imprenditore partenopeo si definisce altruista e aperto al confronto, cosa che non ha dimostrato spesso in studio, visto che spesso è protagonista di polemiche.

Non tutti sanno, però, che Armando ha avuto in precedenza una relazione di ben 17 anni, con una donna che ha anche sposato. Lei si chiama Daniela, ma non si sa molto della sua vita, anche perché Incarnato non ama parlarne, però, sui social si mormora che sia una bellissima donna.

Sappiamo che la loro rottura è stata molto traumatica, in quanto si dice che è stata causata da un tradimento da parte di lui, che ha deciso poi di trasferirsi a Roma e cambiare vita con il mondo dello spettacolo.

In un’intervista in passato, Armando ha parlato della rottura con l’ex moglie dicendo che la separazione è stata dovuta anche al cambiamento di lavoro di lei: “L’ambiente dove Daniela lavorava diventava sempre più malato e complesso e io le chiesi di non mettere a repentaglio la nostra serenità e quella della nostra bambina. Ma lei scelse il lavoro”.

Dopo questo momento di crisi, Armando ha avuto una relazione con una donna tunisina, come lui stesso ha confermato a Uomini e Donne Magazine: “Ho perso la testa per una donna tunisina mentre a casa avevo Daniela e Michelle ad aspettarmi. Quando Michelle aveva due anni e mezzo, decisi di lasciare la mia casa per inseguire questa passione, questa donna che mi aveva completamente rapito. Daniela non mi riconosceva più, e nemmeno io a tratti: cominciò il mio inferno.”

Insomma, un’esperienza davvero brutta quella del cavaliere, che però è riuscito pian piano ad andare avanti e lasciarsi tutto alle spalle.

Con Daniela, però, Armando ha avuto una bambina bellissima: si chiama Michelle e con lei ha un bellissimo rapporto, tanto che la vediamo con il papà anche sui social network in qualche foto insieme.