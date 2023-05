La Juventus è stata penalizzata di 10 punti per il caso plusvalenze

Poco prima del fischio d’inizio del match tra Juventus e Empoli all’Allianz Arena di Torino che chiuderà la 36esima giornata di Serie A, un’altra partita importantissima è stata giocata per la squadra di Massimiliano Allegri. Nell’ambito del processo (tris) sul caso plusvalenze, infatti, la Corte federale d’Appello, stavolta presieduta da Ida Raiola, ha nuovamente inflitto ai bianconeri una penalizzazione di 10 punti, che li spedisce direttamente dal secondo al settimo posto in campionato, precludendogli, in parte, la possibilità di accedere alle coppe europee.

In base, infatti, all’afflittività della pena, per cui i legali chiedevano solo che la Juventus scendesse al quarto posto (ballavano circa 10 milioni di euro), è stata in parte accolta la richiesta del procuratore federale, Giuseppe Chiné, che aveva proposto, undici punti di penalizzazione, ovvero due in più di quelli che aveva chiesto il 30 gennaio, e quattro punti in meno di quelli che la precedente volta la Corte federale d’appello aveva inflitto al club.