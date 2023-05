Dalla visita a Sergio Mattarella alla cena di beneficenza di questa sera. Tutti gli eventi che porteranno alla finale di Coppa Italia tra Inter e Fiorentina.

Un evento nazionale a 360 gradi, quello della Finale di Coppa Italia. Inter e Fiorentina nel pomeriggio hanno concluso gli allenamenti di rifinitura, mentre il Paese e la Capitale si apprestano ad accogliere oltre alle due squadra anche tanti volti noti tra politici e vertici della Federazione. Eventi, come detto, come la cena di questa sera di beneficienza e la visita di domani al Quirinale a Sergio Mattarella. Ecco tutti i dietro le quinte della finale, prima del fischio d’inizio di mercoledì alle 21.

Verso Fiorentina-Inter: tutti gli eventi che precederanno la finale di Coppa Italia

Parte questa sera l’avvicinamento a Fiorentina-Inter. Viola e nerazzurri si scontreranno il prossimo mercoledì, dopodomani, alle ore 21:00 all’Olimpico di Roma per conquistare il secondo trofeo nazionale più importante.

Una Coppa Italia che, al netto del grande successo del calcio italiano in Europa nell’attuale stagione, ha acquisito ancor più importanza e fascino in un’annata per le nostre squadre veramente emozionante. Quella che era una volta una competizione “snobbata” è diventata adesso motivo di vanto. Ne sa qualcosa Simone Inzaghi, che dalle tante critiche ricevute per l’andamento dell’Inter in campionato, ha tirato fuori le motivazioni per raggiungere le finali dei tornei come la coppa nazionale, la Supercoppa, ma soprattutto Istanbul. Ne è prova proprio il grande traguardo della finale di Champions League. Ma anche la Fiorentina vanta quest’anno una finale nelle competizioni europee. Sì, perché la squadra di Vincenzo italiano infatti ha storicamente raggiunto la finale di Conference League vincendo al 126” contro il Basilea rimontato 1-3, diventando così la prima squadra della storia ad aver giocato una finale in tutte le competizioni europee.

Mercoledì il calcio d’inizio dunque, ma nelle prossime ore saranno tanti gli eventi che accompagneranno le due squadre al prato dell’Olimpico. Intanto la Coppa, che arriverà a Roma in treno domani a Termini, con un Frecciarossa 1000 da Milano. Ad accoglierla l’a.d. di Trenitalia – main sponsor della competizione – Luigi Corradi che consegnerà il trofeo insieme al presidente della Lega Casini.

Questa sera il tutto avrà inizio con una cena di beneficenza. La lega di serie A infatti ha deciso di organizzare un evento di beneficenza al quale parteciperanno tanti volti noti del mondo dello sport del nostro paese. Oltre alla cena ci sarà anche un’asta con dei cimeli sportivi, tutto il ricavato andrà devoluto a tre ONLUS, Airc, Aibi e Marevivo.

Domani saranno presenti inoltre tantissimi ambasciatori del calcio italiano. Francesco Totti farà gli onori di casa, insieme al capitano della nazionale 2006 Fabio Cannavaro e ad Andriy Shevchenko. Presenti anche gli ex calciatori sono opinionisti Luca Toni, Dario Marcolin, Marco Materazzi, Alessandro Matri, Giampaolo Pazzini. E ancora Andrea Pirlo e l’ex Inter Marco Materazzi. Gianluca Zambrotta con i due volti della Bobo Tv, Nicola Ventola, Christian Vieri, e l’ex Napoli Ciro Ferrara con Luca Antonini e Christian Brocchi. Sarà presente anche l’ex portiere del Milan Nelson Dida e quello di Inter e Fiorentina Sebastian Frey. In tanti si sfideranno in un torneo di Padel per l’occasione, sport praticato moltissimo degli ex calciatori.

La visita delle squadre al Quirinale da Sergio Mattarella

Ma i vip in tribuna arriveranno anche dal mondo della politica. Non mancherà il tifoso interista sfegatato Ignazio La Russa, che al suo fianco accoglierà ministro dello Sport, Abodi.

E ancora, i vertici delle federazioni, dal presidente della FIGC Gravina al presidente della lega Casini. Presente in tribuna d’onore anche l’amministratore delegato De Siervo insieme al tecnico della nazionale Roberto Mancini.

Inoltre domani, una rappresentanza delle due squadre impegnate in finale tra allenatori e giocatori e dirigenti, parteciperà a un incontro privato al Quirinale e verranno ricevuti dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Poi nel tardo pomeriggio, sempre alla vigilia, ci saranno le conferenze dei due allenatori, italiano e Inzaghi, che saranno accompagnati da due calciatori.

È stata la Fiorentina a vincere il sorteggio, giocando la partita dunque in casa, i toscani hanno deciso di indossare la loro prima maglia quella canonica viola. Link sarà invece la seconda maglia bianca e non quella gialla spesso utilizzata durante questa stagione.

Olimpico tutto esaurito e 165 paesi collegati: un evento internazionale

Ad attendere le due squadre un Olimpico tutto esaurito, con 60mila spettatori divisi da una parte all’altra dello stadio diviso a metà tra il viola il nerazzurro. La partita avrei inoltre un grande seguito internazionale, visto che saranno 165 i paesi collegati con più di 35 emittenti broadcaster esteri. Sarà la lega di serie A ad occuparsi della produzione con 38 telecamere di cui alcune di finissima generazione fornita dalla Sony mai usate prima e grazie a una telecamera posta su un drone e, che permette la ripresa fino a 15 m dal suolo.

La partita verrà trasmessa in Italia su Mediaset, al Canale 5, e verrà commentata dal duo Callegari-Cravero. Il pnepratita inizierà alle 19,30 con Monica Bertini.

Un evento internazionale dunque, per due delle tre squadre italiane che quest’anno sono riuscite a raggiungere una finale europea, le quali si preparano a regalare uno spettacolo importante anche ai tanti appassionati di calcio che dall’estero avranno gli occhi puntati su Roma.